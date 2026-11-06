Prisión preventiva para mayor del Dicrim por muerte de dos jóvenes en SPM

San Pedro de Macorís. – El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el mayor de la Policía Nacional Ramón Antonio Severino, señalado como presunto responsable de la muerte de los jóvenes Moisés Severino Monegro y Wilfredo Joan.

El oficial, quien pertenecía a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), deberá cumplir la medida en la cárcel de Operaciones Especiales, según lo dispuesto por el tribunal.

El caso está relacionado con un hecho ocurrido hace más de un año y cuatro meses en una estación de combustible del sector Punta Pescadora, en San Pedro de Macorís.

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Con esta decisión, el proceso judicial continúa su curso, mientras los familiares de las víctimas esperan que se esclarezcan las circunstancias en que ocurrieron los hechos y se establezcan las responsabilidades correspondientes.