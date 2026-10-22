Prisión preventiva para acusado de amenazar a director en Barahona

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Paraíso, Barahona, RD.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre acusado de amenazar de muerte al director de la escuela primaria Mencía, en el municipio Paraíso, provincia Barahona.
La jueza María Consuelo Valenzuela impuso la medida contra Algenis Ferreras, de 30 años. El mismo señalado de presentarse al centro educativo y amenazar con matar a Joselín Lebrón Cuevas, director del plantel, mientras presuntamente portaba un arma de fuego.
Notas relacionadas
Origen del incidente que lo llevó a prisión
El hecho habría ocurrido el pasado lunes 5, alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando Ferreras presuntamente se presentó en la escuela primaria Mencía con la intención de atentar contra la vida del director.
De acuerdo con informaciones obtenidas por este medio, el imputado habría reaccionado tras un supuesto incidente en el que varios estudiantes presuntamente rompieron una ventana de una vivienda de su propiedad.
Por Genaro Moreta Jr
Te puede interesar
- Prisión preventiva para mayor del Dicrim por muerte de dos jóvenes en SPM
- Encuentran en Barahona a hombre con Alzheimer desaparecido de centro médico
- Vacas y caballos adornan las tumbas en el cementerio Américo Melo en Barahona
- Familiares reportan desaparición de hombre con Alzheimer en Barahona
- Pastor Custodio Matos pide más oportunidades para jóvenes de la región Sur