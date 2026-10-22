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Prisión preventiva para acusado de amenazar a director en Barahona

Paraíso, Barahona, RD.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre acusado de amenazar de muerte al director de la escuela primaria Mencía, en el municipio Paraíso, provincia Barahona. La jueza María Consuelo Valenzuela impuso la medida […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
Dictan tres meses de prisión preventiva a hombre acusado de amenazar de muerte a director de escuela en Barahona
Dictan tres meses de prisión preventiva a hombre acusado de amenazar de muerte a director de escuela en Barahona
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Paraíso, Barahona, RD.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre acusado de amenazar de muerte al director de la escuela primaria Mencía, en el municipio Paraíso, provincia Barahona.

La jueza María Consuelo Valenzuela impuso la medida contra Algenis Ferreras, de 30 años. El mismo señalado de presentarse al centro educativo y amenazar con matar a Joselín Lebrón Cuevas, director del plantel, mientras presuntamente portaba un arma de fuego.

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Origen del incidente que lo llevó a prisión

El hecho habría ocurrido el pasado lunes 5, alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando Ferreras presuntamente se presentó en la escuela primaria Mencía con la intención de atentar contra la vida del director.

De acuerdo con informaciones obtenidas por este medio, el imputado habría reaccionado tras un supuesto incidente en el que varios estudiantes presuntamente rompieron una ventana de una vivienda de su propiedad.

Por Genaro Moreta Jr

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ETIQUETAS:EscuelaPrisión preventivaBarahona
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