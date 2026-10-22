Prisión preventiva para acusado de amenazar a director en Barahona

Paraíso, Barahona, RD.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre acusado de amenazar de muerte al director de la escuela primaria Mencía, en el municipio Paraíso, provincia Barahona.

La jueza María Consuelo Valenzuela impuso la medida contra Algenis Ferreras, de 30 años. El mismo señalado de presentarse al centro educativo y amenazar con matar a Joselín Lebrón Cuevas, director del plantel, mientras presuntamente portaba un arma de fuego.