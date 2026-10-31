Presentan «Design Forecast Live: Ciudades Magnéticas y Distritos Vibrantes»

La firma de arquitectura Gensler y el Grupo Estrella presentaron este viernes en Santiago el conversatorio «Ciudades Magnéticas y Distritos Vibrantes: Diseñando el Futuro del Cibao», un espacio de diálogo en el que profesionales del sector abordaron la importancia del ordenamiento territorial y la planificación urbana para el desarrollo de esta ciudad.

Durante el encuentro, los expositores destacaron la necesidad de construir redes urbanas conectadas que permitan mejorar la integración de los distintos espacios. Espacios de la ciudad, promover su crecimiento organizado y generar entornos más atractivos para sus habitantes.

Asimismo, señalaron que el futuro de las ciudades no consiste únicamente en expandirse o aumentar su infraestructura. Sino en convertirse en lugares donde las personas encuentren oportunidades, bienestar y calidad de vida, y que no deseen abandonar.

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La actividad se realizó en el Auditorio del Marriott Residence Inn HOMS Health & Wellness Center, en Santiago. Con la participación de profesionales vinculados a la arquitectura, el urbanismo y el desarrollo de proyectos.