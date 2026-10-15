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Policía recupera parte de las prendas robadas de una joyería en Santiago

La Policía Nacional recuperó parte de las prendas que desconocidos robaron de una joyería en Santiago de los Caballeros. El valor de los artículos sustraídos asciende a unos RD$1.4 millones. Además, los investigadores identificaron a una persona que estaría vinculada al caso. El propietario del negocio denunció el robo el 12 de octubre de 2026. […]

Ruth Salcedo
Prendas recuperadas por la Policía tras el robo a una joyería en Santiago
Parte de las prendas recuperadas por la Policía tras el robo a una joyería en Santiago.
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La Policía Nacional recuperó parte de las prendas que desconocidos robaron de una joyería en Santiago de los Caballeros. El valor de los artículos sustraídos asciende a unos RD$1.4 millones. Además, los investigadores identificaron a una persona que estaría vinculada al caso.

El propietario del negocio denunció el robo el 12 de octubre de 2026. La joyería está ubicada en la avenida Yapur Dumit, en el sector Arroyo Hondo Abajo.

Según el informe policial, los responsables rompieron los candados de la persiana enrollable para entrar al establecimiento. Luego, sustrajeron prendas de oro y plata.

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Policía recupera medallas, cadenas y guillos

El dueño informó a los investigadores que una persona lo contactó y aseguró tener parte de los artículos robados. Posteriormente, esa persona entregó las prendas.

Entre los objetos recuperados figuran 123 medallas plateadas, 59 medallas doradas, nueve guillos dorados y 13 cadenas plateadas. También recuperaron otras tres prendas doradas, cuya identificación aún está pendiente.

Mientras tanto, la Policía continúa las investigaciones para aclarar cómo ocurrió el robo y determinar quiénes participaron.

Además, gestionará ante el Ministerio Público una orden de arresto contra la persona identificada como presunta implicada en el caso.

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ETIQUETAS:SantiagoPolicía NacionalPrendas robadasjoyas recuperadasrobo de joyería
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