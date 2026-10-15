Policía recupera parte de las prendas robadas de una joyería en Santiago

La Policía Nacional recuperó parte de las prendas que desconocidos robaron de una joyería en Santiago de los Caballeros. El valor de los artículos sustraídos asciende a unos RD$1.4 millones. Además, los investigadores identificaron a una persona que estaría vinculada al caso.

El propietario del negocio denunció el robo el 12 de octubre de 2026. La joyería está ubicada en la avenida Yapur Dumit, en el sector Arroyo Hondo Abajo.

Según el informe policial, los responsables rompieron los candados de la persiana enrollable para entrar al establecimiento. Luego, sustrajeron prendas de oro y plata.