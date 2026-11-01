Cae «El Gordito», señalado por asaltos a villas y complejos turísticos

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Santiago de los Caballeros. – La Policía Nacional informó que el reconocido delincuente Rafael Antonio Uceta Acevedo (a) “El Gordito”, activamente buscado por su presunta vinculación con múltiples hechos de robo agravado, por los cuales tenía dos órdenes de arresto vigentes, falleció tras enfrentar a tiros a miembros de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim), que se disponían a arrestarlo.
De acuerdo con el informe policial y las investigaciones realizadas, a Uceta Acevedo se le señalaba como responsable de varios asaltos perpetrados en complejos turísticos, villas y cabañas ubicados en el sector Palo Alto, Jacagua, donde huéspedes rsultaron despojados de dinero en efectivo, prendas preciosas, celulares y otras pertenencias, bajo amenaza con arma de fuego.
Las investigaciones establecen que varios de estos hechos quedaron registrados en cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes permitieron identificarlo y vincularlo con los acontecimientos investigados.
Asimismo, otros hechos delictivos que se le atribuían también quedaron captados por sistemas de seguridad.
Notas relacionadas
Enfrentamiento con agentes policiales
El informe establece que Uceta Acevedo fue localizado en el hotel La Sorpresa, ubicado en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad, quien de acuerdo a las investigaciones pretendía realizar un robo en dicho establecimiento y al notar la presencia de los agentes policiales que le daban seguimiento con fines de apresarlo, en virtud de las órdenes judiciales que pesaban en su contra, este habría enfrentado a los actuantes con un arma de fuego, originándose el enfrentamiento en el que resultó abatido.
En el lugar se ocupó un revólver que se habría utilizado para atacar a los miembros policiales.
Múltiples antecedentes por robo agravado
A Rafael Antonio Uceta Acevedo se le requería mediante las órdenes de arresto números 2026-AJ002324 y 2026-AJ002513, del mes de julio del 2026, por robos agravados.
Entre los antecedentes investigados figura un asalto ocurrido el 26 de agosto de 2014, en el sector Cerros de Gurabo III. Según las investigaciones, habría participado en un asalto a mano armada en una residencia donde trabajaba como seguridad privada.
También se le vinculaba con un asalto perpetrado el 28 de septiembre del 2022 contra el establecimiento comercial en San Francisco de Macorís. En el lugar sustrajeron aproximadamente RD$190,000 en efectivo, hecho en el que las cámaras de seguridad contribuyeron a su identificación.
En el caso de Villa Avani, las investigaciones también establecieron una transferencia bancaria de RD$50,000 realizada bajo amenazas. Asimismo, la sustracción de RD$35,000 en efectivo y otras pertenencias.
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