Cae «El Gordito», señalado por asaltos a villas y complejos turísticos

Enfrentamiento con agentes policiales

El informe establece que Uceta Acevedo fue localizado en el hotel La Sorpresa, ubicado en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad, quien de acuerdo a las investigaciones pretendía realizar un robo en dicho establecimiento y al notar la presencia de los agentes policiales que le daban seguimiento con fines de apresarlo, en virtud de las órdenes judiciales que pesaban en su contra, este habría enfrentado a los actuantes con un arma de fuego, originándose el enfrentamiento en el que resultó abatido.

En el lugar se ocupó un revólver que se habría utilizado para atacar a los miembros policiales.

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Múltiples antecedentes por robo agravado

A Rafael Antonio Uceta Acevedo se le requería mediante las órdenes de arresto números 2026-AJ002324 y 2026-AJ002513, del mes de julio del 2026, por robos agravados.

Entre los antecedentes investigados figura un asalto ocurrido el 26 de agosto de 2014, en el sector Cerros de Gurabo III. Según las investigaciones, habría participado en un asalto a mano armada en una residencia donde trabajaba como seguridad privada.

También se le vinculaba con un asalto perpetrado el 28 de septiembre del 2022 contra el establecimiento comercial en San Francisco de Macorís. En el lugar sustrajeron aproximadamente RD$190,000 en efectivo, hecho en el que las cámaras de seguridad contribuyeron a su identificación.

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En el caso de Villa Avani, las investigaciones también establecieron una transferencia bancaria de RD$50,000 realizada bajo amenazas. Asimismo, la sustracción de RD$35,000 en efectivo y otras pertenencias.