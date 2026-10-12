Policía recupera siete motocicletas y un carro en Santiago

Operativos en varios sectores

En la carretera Inoa, en San José de las Matas, los agentes detuvieron a Samuel de Jesús Jorge Reyes, de 25 años, y a Luis Raúl Canario, de 19. La Policía los vincula de forma presunta con el robo de dos motocicletas.

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Durante esa intervención, los agentes ocuparon una Súper Gato CG-150 roja, sin placa. Luego, en el sector La Cuesta, recuperaron una Nipponia NB 125 Special negra, con placa K0621797. Por este caso, la Policía busca a una tercera persona.

Asimismo, los agentes detuvieron a José Bautista Reyes, de 30 años. El hombre tenía una motocicleta marca Gato que, según el informe, habían robado en el sector La Joya.

En otra intervención, la Policía apresó a Matías Peña Mateo, alias Matías. El hombre transitaba en una motocicleta TVS Stryker, del año 2019. Los agentes ejecutaron una orden de arresto en su contra.

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Vehículos recuperados

En el sector Rafey, los agentes recuperaron un Kia K5 del año 2015. La Policía informó que habían reportado el automóvil como robado en el sector Las Mercedes.

Además, los agentes recuperaron una motocicleta Honda azul, placa K0121026, reportada en Bonao. También hallaron una Yamaha JOG gris, placa K0230908, denunciada en Mao, provincia Valverde.

A esta lista se suma una X1000 CG-200 negra, placa N760474. Las autoridades vinculan esta motocicleta con una denuncia de robo presentada el 5 de enero de 2026.

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Por este último caso, los agentes condujeron a un ciudadano para fines de investigación. El hombre dijo que compró la motocicleta a una persona ya identificada, residente en Salcedo. La Policía busca a esa persona para esclarecer el caso.

La institución informó que los detenidos y los vehículos quedaron bajo control de las autoridades competentes para los procedimientos legales. Además, los investigadores continúan las pesquisas.