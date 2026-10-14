Policía recupera electrodomésticos valorados en RD$288,500 tras estafa

Confiando en el supuesto pago, el comerciante entregó los artículos a un conductor que llegó en un camión. Al comprobar que el dinero nunca ingresó a su cuenta, descubrió la estafa.

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Mercancía recuperada

La intervención policial se produjo tras recibir información sobre un camión que transportaba mercancía sospechosa desde Santo Domingo hacia Santiago. Los agentes recuperaron un freezer vertical marca Oster, dos hornos eléctricos y un tanque de gas de 100 libras.

La Policía Nacional continúa las investigaciones para identificar a los responsables y establecer las responsabilidades legales correspondientes.

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