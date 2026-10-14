Policía recupera electrodomésticos valorados en RD$288,500 tras estafa

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La Policía Nacional recuperó electrodomésticos valorados en RD$288,500, presuntamente obtenidos mediante una estafa con un comprobante de transferencia bancaria falso, durante un operativo conjunto del Departamento Operativo II de Investigación de Falsificaciones y la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad de Tamboril.
La mercancía pertenece al comerciante Jesús Alfredo Santos Frías, quien denunció haber sido víctima del fraude tras publicar los artículos en Marketplace, de Facebook. Según las investigaciones, los presuntos estafadores se hicieron pasar por compradores y le enviaron una captura de pantalla que simulaba una transferencia bancaria por el monto acordado.
Notas relacionadas
Confiando en el supuesto pago, el comerciante entregó los artículos a un conductor que llegó en un camión. Al comprobar que el dinero nunca ingresó a su cuenta, descubrió la estafa.
Mercancía recuperada
La intervención policial se produjo tras recibir información sobre un camión que transportaba mercancía sospechosa desde Santo Domingo hacia Santiago. Los agentes recuperaron un freezer vertical marca Oster, dos hornos eléctricos y un tanque de gas de 100 libras.
La Policía Nacional continúa las investigaciones para identificar a los responsables y establecer las responsabilidades legales correspondientes.
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