Policía ocupa 147 porciones de drogas y arresta a hombre en La Vega

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La Vega, RD.– Agentes de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) arrestaron en flagrante delito a un hombre y ocuparon 147 porciones de presuntas sustancias narcóticas durante una intervención realizada en un punto de venta y distribución de drogas, ubicado en la calle 14 del sector María Auxiliadora, en esta provincia.
Al detenido lo identificaron como Juan Francisco Ferreira, “Chibu”, de 31 años, a quien supuestamente sorprendieron en el lugar, señalado por las autoridades como un punto de distribución de sustancias ilícitas que operaba bajo el control de un individuo conocido como “El Guardia” o “Eliezer”, actualmente prófugo de la justicia.
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Durante la intervención, los agentes ocuparon seis porciones grandes de un polvo blanco, presumiblemente cocaína; 100 porciones de un material rocoso, presumiblemente crack, y 41 porciones de un vegetal, presumiblemente marihuana.
Además, incautaron una balanza negra, dinero en efectivo y un celular como parte de las evidencias recolectadas.
Al detenido y las evidencias ocupadas los pondrán a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
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