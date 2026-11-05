Policía ocupa 147 porciones de drogas y arresta a hombre en La Vega

La Vega, RD.– Agentes de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) arrestaron en flagrante delito a un hombre y ocuparon 147 porciones de presuntas sustancias narcóticas durante una intervención realizada en un punto de venta y distribución de drogas, ubicado en la calle 14 del sector María Auxiliadora, en esta provincia.

Al detenido lo identificaron como Juan Francisco Ferreira, “Chibu”, de 31 años, a quien supuestamente sorprendieron en el lugar, señalado por las autoridades como un punto de distribución de sustancias ilícitas que operaba bajo el control de un individuo conocido como “El Guardia” o “Eliezer”, actualmente prófugo de la justicia.