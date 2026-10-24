Entregan nueva camioneta a la estación policial El Peñon, en Barahona

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El Peñón, Barahona.– La Policía Nacional dota de una camioneta a la estación policial en el municipio El Peñón, con el objetivo para reforzar labores preventivas.
Entrega de camioneta policial
La entrega se realizó por instrucciones del director general de la institución, mayor general Ernesto Rodríguez García, a través del director regional Sur, general Rigoberto de los Santos Guerrero.
En el acto estuvieron presentes el comandante departamental, teniente coronel Carvajal; el supervisor zonal, capitán Manuel Antonio Ferrera Pérez; el alcalde del municipio, Augusto Manuel Caraballo Féliz, y representantes de la sociedad civil.
Refuerzo del patrullaje
La incorporación de esta unidad permitirá reforzar el patrullaje, ampliar la vigilancia en distintos sectores y facilitar una respuesta más oportuna ante cualquier eventualidad.
Con esta iniciativa, la institución busca fortalecer el servicio preventivo en esa demarcación y mejorar las condiciones operativas de sus agentes, como parte de las acciones dirigidas a preservar el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Por Genaro Moreta Jr
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