¡Otro golpe a las carreras clandestinas! Policía traslada motos retenidas en SFM

Sobre los detenidos en la carreras clandestina

Entre los detenidos se encontraban 18 menores de edad, incluidas cinco adolescentes, cuyos casos deben tratarse conforme a los procedimientos legales correspondientes. Así mismo garantizando la protección de sus derechos e identidad.

Se informó que las motocicletas restantes las remitirán en las próximas horas de igual forma a Santo Domingo, donde sus propietarios deberán recuperarlas con la documentación correspondiente.

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El operativo se dispuso por instrucciones del director regional Noreste, general Orison Laurence Olivence Minaya, quien a través del departamento de Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas reiteró que las carreras clandestinas y las maniobras temerarias con motocicletas en las vías públicas constituyen conductas sancionables conforme a la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Asimismo, señaló que el artículo 113 del Código Penal, Ley 74-25, contempla penas de prisión de hasta 20 años cuando estas prácticas ilegales ocasionan la muerte de una o más personas.

El general Olivence Minaya reafirmó que continuarán desarrollándose operativos preventivos para enfrentar las carreras clandestinas, las piruetas peligrosas y otras acciones que pongan en riesgo la vida de conductores, peatones y demás ciudadanos.

Finalmente, la institución exhortó a los conductores de motocicletas a respetar las normas de tránsito y evitar prácticas que puedan provocar accidentes, lesiones o pérdidas humanas, reiterando su compromiso con la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público.