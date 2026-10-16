Policía captura a hombre acusado de dañar un comercio en Santiago

La Policía Nacional capturó a Richard Joaquín Santana Díaz, alias “Yigolo”, de 34 años, mientras presuntamente cortaba cables eléctricos y causaba daños a un comercio del sector Centro, en Santiago de los Caballeros.

Según el informe policial, varios ciudadanos alertaron a los agentes tras ver al hombre saltar desde el techo de una edificación cercana hacia el establecimiento. Los agentes acudieron al lugar para verificar la situación.