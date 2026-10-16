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Policía captura a hombre acusado de dañar un comercio en Santiago

La Policía Nacional capturó a Richard Joaquín Santana Díaz, alias “Yigolo”, de 34 años, mientras presuntamente cortaba cables eléctricos y causaba daños a un comercio del sector Centro, en Santiago de los Caballeros. Según el informe policial, varios ciudadanos alertaron a los agentes tras ver al hombre saltar desde el techo de una edificación cercana […]

Ruth Salcedo
Detenido por presuntos daños a comercio en Santiago
La Policía Nacional informó sobre la captura de un hombre acusado de cortar cables eléctricos y causar daños a un comercio en Santiago.
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La Policía Nacional capturó a Richard Joaquín Santana Díaz, alias “Yigolo”, de 34 años, mientras presuntamente cortaba cables eléctricos y causaba daños a un comercio del sector Centro, en Santiago de los Caballeros.

Según el informe policial, varios ciudadanos alertaron a los agentes tras ver al hombre saltar desde el techo de una edificación cercana hacia el establecimiento. Los agentes acudieron al lugar para verificar la situación.

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Al llegar, los agentes encontraron que el hombre presuntamente había cortado tuberías, verjas de hierro y cables de los equipos de aire acondicionado del establecimiento. La Policía indicó que lo interceptaron mientras tenía varios metros de cable cortado en las manos.

La institución informó que Santana Díaz fue detenido en flagrante delito. Además, señaló que tanto el hombre como las evidencias ocupadas quedaron a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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ETIQUETAS:SantiagoArrestocables eléctricosPolicía Nacionaldaños a comercio
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