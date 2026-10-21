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Policía arresta en Barahona a hombre por violencia de género y acoso sexual

Barahona.- La Policía Nacional arrestó a un hombre de 48 años, por su presunta vinculación con hechos de violencia de género, amenazas de muerte, acoso sexual y agresión psicológica. El detenido es como Juan Carlos Canario Méndez, alias “Kuli”, residente en el sector Baitoita, contra quien se ejecutó la orden de arresto núm. 19605-2026-001052. De […]

Jhennifer Baldera
arrestado
Hombre arrestado
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Barahona.- La Policía Nacional arrestó a un hombre de 48 años, por su presunta vinculación con hechos de violencia de género, amenazas de muerte, acoso sexual y agresión psicológica.

El detenido es como Juan Carlos Canario Méndez, alias “Kuli”, residente en el sector Baitoita, contra quien se ejecutó la orden de arresto núm. 19605-2026-001052.

De acuerdo con el documento judicial, los hechos investigados incluyen presuntas violaciones a la Ley núm. 24-97, relacionadas con amenazas de muerte o destrucción de bienes, agresión verbal y psicológica, exhibicionismo y acoso sexual.

Tras su arresto, Canario Méndez fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Mientras continúa el proceso conforme a las disposiciones vigentes.

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