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Policía arresta a varios sospechosos y ocupa armas en operativos en Santiago

La Policía Nacional informó sobre varios arrestos realizados por la DICRIM y la DINTEL. Durante las intervenciones, los agentes ocuparon armas de fuego y detuvieron a personas señaladas por su presunta vinculación con robos, sustracción de baterías y una transferencia fraudulenta.

Marianny Valdez
Operativos de la Policía Nacional mediante la DICRIM y la DINTEL para investigar presuntos robos y fraudes, con arrestos y ocupación de armas de fuego.
La Policía Nacional realizó operativos a través de la DICRIM y la DINTEL, que dejaron varios detenidos y armas ocupadas.
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La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (Dintel), realizó varios operativos e investigaciones en las últimas horas que dejaron como resultado múltiples arrestos, la ocupación de armas de fuego y la recuperación de objetos presuntamente sustraídos.

Entre los detenidos figuran Edison Miguel García Fernández y Kleiry Evelin Sánchez de Cruz, durante una intervención en la que los agentes ocuparon una pistola calibre 9 milímetros sin documentación, con su cargador y diez cápsulas.

Asimismo, resultó arrestado Erick Rafael Jiménez Peguero, alias El Sexi, a quien las autoridades ocuparon un arma modificada para disparar proyectiles calibre .32.

En otras intervenciones, la Dicrim arrestó a Francisco Nathanael Fernández López, alias El Nata. También a Anthony José Castillo Cabrera, alias Pica Pica, señalados por su presunta vinculación con la sustracción de baterías y otros artículos.

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También rsultó detenido Jhoan Alexander Pichardo, como parte de una investigación relacionada con una transferencia fraudulenta. Mientras que Manuel Sánchez Presinal, alias El Sureño, quedó arrestado por su presunta vinculación con el robo de una motocicleta.

Por otro lado, los agentes apresaron a Gensy Lousaint Predestin. A este le ocuparon una pistola de fogueo calibre 9 milímetros, con cargador y un cartucho, sin la documentación correspondiente.

La Policía Nacional informó que mantiene activas las labores de investigación y prevención para esclarecer los hechos denunciados, identificar a otros posibles implicados y poner a los detenidos a disposición del Ministerio Público.

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