Policía arresta a varios sospechosos y ocupa armas en operativos en Santiago

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (Dintel), realizó varios operativos e investigaciones en las últimas horas que dejaron como resultado múltiples arrestos, la ocupación de armas de fuego y la recuperación de objetos presuntamente sustraídos.

Entre los detenidos figuran Edison Miguel García Fernández y Kleiry Evelin Sánchez de Cruz, durante una intervención en la que los agentes ocuparon una pistola calibre 9 milímetros sin documentación, con su cargador y diez cápsulas.

Asimismo, resultó arrestado Erick Rafael Jiménez Peguero, alias El Sexi, a quien las autoridades ocuparon un arma modificada para disparar proyectiles calibre .32.

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En otras intervenciones, la Dicrim arrestó a Francisco Nathanael Fernández López, alias El Nata. También a Anthony José Castillo Cabrera, alias Pica Pica, señalados por su presunta vinculación con la sustracción de baterías y otros artículos.