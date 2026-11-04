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Policía arresta a tres hombres con armas y municiones en Miches, El Seibo

Miches, RD.- Agentes policiales adscritos a la Subdirección Regional Este de Investigación (DINTEL), junto con la Policía Preventiva, ocuparon una escopeta y dos armas de fabricación artesanal en el interior de un vehículo, cuyos ocupantes mostraban una actitud sospechosa en la carretera Miches-El Seibo, específicamente en el kilómetro nueve. Los individuos se desplazaban a bordo […]

Gabriela Mora Encarnación
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Además, se encontraron ocho cartuchos calibre 12, tres cápsulas calibre 38 y 25 tairá. Foto: Fuente externa
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Miches, RD.- Agentes policiales adscritos a la Subdirección Regional Este de Investigación (DINTEL), junto con la Policía Preventiva, ocuparon una escopeta y dos armas de fabricación artesanal en el interior de un vehículo, cuyos ocupantes mostraban una actitud sospechosa en la carretera Miches-El Seibo, específicamente en el kilómetro nueve.

Los individuos se desplazaban a bordo de un automóvil marca Kia, modelo K5, de color gris.

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En la requisa del vehículo, las autoridades hallaron un bulto que contenía en su interior una escopeta marca Maverick, modelo 88 12GA, así como dos armas de fabricación artesanal (conocidas como «chilena» y «chagón»).

Además, se encontraron ocho cartuchos calibre 12, tres cápsulas calibre 38 y 25 tairá.

A los detenidos y las evidencias los pondrán a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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