Policía arresta a tres hombres con armas y municiones en Miches, El Seibo

Miches, RD.- Agentes policiales adscritos a la Subdirección Regional Este de Investigación (DINTEL), junto con la Policía Preventiva, ocuparon una escopeta y dos armas de fabricación artesanal en el interior de un vehículo, cuyos ocupantes mostraban una actitud sospechosa en la carretera Miches-El Seibo, específicamente en el kilómetro nueve.

Los individuos se desplazaban a bordo de un automóvil marca Kia, modelo K5, de color gris.