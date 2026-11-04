Policía arresta a tres hombres con armas y municiones en Miches, El Seibo

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Miches, RD.- Agentes policiales adscritos a la Subdirección Regional Este de Investigación (DINTEL), junto con la Policía Preventiva, ocuparon una escopeta y dos armas de fabricación artesanal en el interior de un vehículo, cuyos ocupantes mostraban una actitud sospechosa en la carretera Miches-El Seibo, específicamente en el kilómetro nueve.
Los individuos se desplazaban a bordo de un automóvil marca Kia, modelo K5, de color gris.
Notas relacionadas
En la requisa del vehículo, las autoridades hallaron un bulto que contenía en su interior una escopeta marca Maverick, modelo 88 12GA, así como dos armas de fabricación artesanal (conocidas como «chilena» y «chagón»).
Además, se encontraron ocho cartuchos calibre 12, tres cápsulas calibre 38 y 25 tairá.
A los detenidos y las evidencias los pondrán a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
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