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Policía apresa a tres haitianos por presunto robo en San José de las Matas

La Policía Nacional apresó a tres ciudadanos haitianos, de 16, 18 y 22 años, sorprendidos presuntamente robando armas de fuego y otras pertenencias en una residencia del sector La Placeta, en San José de las Matas, provincia Santiago. De acuerdo con el informe preliminar, los tres fueron retenidos por moradores de la comunidad, quienes alertaron […]

Ruth Salcedo
Armas de fuego y otras evidencias ocupadas por la Policía Nacional durante un operativo en San José de las Matas.
Armas de fuego y otras evidencias ocupadas por la Policía Nacional durante un operativo en San José de las Matas.
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La Policía Nacional apresó a tres ciudadanos haitianos, de 16, 18 y 22 años, sorprendidos presuntamente robando armas de fuego y otras pertenencias en una residencia del sector La Placeta, en San José de las Matas, provincia Santiago.

De acuerdo con el informe preliminar, los tres fueron retenidos por moradores de la comunidad, quienes alertaron a las autoridades. Posteriormente, agentes policiales llegaron al lugar y asumieron el procedimiento.

Notas relacionadas

Armas y otras evidencias ocupadas

Durante la intervención, las autoridades ocuparon dos escopetas calibre 12, un rifle de cacería, cartuchos, cápsulas, prendas de vestir, mochilas, teléfonos celulares, bebidas alcohólicas y dinero en efectivo, entre otras evidencias.

Uno de los detenidos, de 16 años, resultó herido por un proyectil de arma de fuego. También presentó un trauma craneal abierto, según el diagnóstico médico.

Las circunstancias en que se produjeron las heridas y la identidad de la persona que habría realizado el disparo permanecen bajo investigación.

Investigan las circunstancias

Personal de la Policía Científica procesó la escena mediante una inspección técnica, la fijación fotográfica y la recolección de evidencias para fines investigativos.

Los detenidos y los objetos ocupados quedaron bajo el control de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes. Las investigaciones continúan en coordinación con el Ministerio Público.

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ETIQUETAS:SantiagoArmas de fuegoSan José de las Mataspresunto roboPolicía Nacional
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