Policía apresa a tres haitianos por presunto robo en San José de las Matas

Armas y otras evidencias ocupadas

Durante la intervención, las autoridades ocuparon dos escopetas calibre 12, un rifle de cacería, cartuchos, cápsulas, prendas de vestir, mochilas, teléfonos celulares, bebidas alcohólicas y dinero en efectivo, entre otras evidencias.

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Uno de los detenidos, de 16 años, resultó herido por un proyectil de arma de fuego. También presentó un trauma craneal abierto, según el diagnóstico médico.

Las circunstancias en que se produjeron las heridas y la identidad de la persona que habría realizado el disparo permanecen bajo investigación.

Investigan las circunstancias

Personal de la Policía Científica procesó la escena mediante una inspección técnica, la fijación fotográfica y la recolección de evidencias para fines investigativos.

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Los detenidos y los objetos ocupados quedaron bajo el control de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes. Las investigaciones continúan en coordinación con el Ministerio Público.