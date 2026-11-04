 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Policía apresa a joven vinculado a cinco robos en comercios de Santiago

El joven lo detuvieron mediante la orden judicial núm. 2026-AJ0096221, luego de labores de seguimiento e investigación realizadas por agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad, con asiento en el destacamento de Plaza Valerio.

Noemy Vicioso
Policía apresa a joven vinculado a cinco robos en comercios de Santiago
Policía apresa a joven vinculado a cinco robos en comercios de Santiago
¿Quieres resumir esta noticia?

La Policía Nacional apresó a Stivenson Kerson Fransua, alias “El Moreno”, de 18 años, señalado por su presunta participación en al menos cinco robos mediante rotura en establecimientos comerciales de Santiago de los Caballeros.

El joven lo detuvieron mediante la orden judicial núm. 2026-AJ0096221, luego de labores de seguimiento e investigación realizadas por agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad, con asiento en el destacamento de Plaza Valerio.

De acuerdo con las denuncias presentadas ante las autoridades, tres de los robos ocurrieron en establecimientos comerciales del sector Los Jardines Metropolitanos. En esos casos, el presunto responsable habría violentado puertas y roto cristales para entrar a los negocios y sustraer dinero en efectivo y equipos electrónicos.

Las autoridades también investigan otros hechos con características similares en los que Fransua figura como presunto implicado. Esto como parte del proceso para determinar su posible vinculación con esos delitos.

El detenido lo pondrán a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Notas relacionadas:

Te puede interesar

  1. República DominicanaDINTEL apresa a dos personas y ocupa armas ilegales en Santiago
  2. RegionalesFamilia atribuye muerte de joven en Santiago a supuesta hechicería
  3. RegionalesResidentes de Arroyo Hondo Abajo temen colapso de puente en Santiago
  4. RegionalesSantiago refuerza limpieza de drenajes ante riesgo de inundaciones
  5. República DominicanaPolicía arresta a “Kiko” por estafar con supuestos premios y bendiciones
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:SantiagoPolicíaRobosComercios
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS