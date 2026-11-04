Policía apresa a joven vinculado a cinco robos en comercios de Santiago

La Policía Nacional apresó a Stivenson Kerson Fransua, alias “El Moreno”, de 18 años, señalado por su presunta participación en al menos cinco robos mediante rotura en establecimientos comerciales de Santiago de los Caballeros.

El joven lo detuvieron mediante la orden judicial núm. 2026-AJ0096221, luego de labores de seguimiento e investigación realizadas por agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad, con asiento en el destacamento de Plaza Valerio.

De acuerdo con las denuncias presentadas ante las autoridades, tres de los robos ocurrieron en establecimientos comerciales del sector Los Jardines Metropolitanos. En esos casos, el presunto responsable habría violentado puertas y roto cristales para entrar a los negocios y sustraer dinero en efectivo y equipos electrónicos.

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Las autoridades también investigan otros hechos con características similares en los que Fransua figura como presunto implicado. Esto como parte del proceso para determinar su posible vinculación con esos delitos.

El detenido lo pondrán a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.