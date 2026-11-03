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Policía apresa a dos mujeres por robo de dinero contra un ciudadano en Constanza

Constanza, La Vega. – La Policía Nacional apresó en flagrante delito a dos mujeres señaladas como presuntas responsables de sustraer RD$36,000 en efectivo a un ciudadano, de los cuales recuperaron RD$26,000 durante la intervención. Las detenidas las identificaron como Aleicka Pie, de 27 años, y Naomi Joseph, de 22, ambas de nacionalidad haitiana y en […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
Fachada del Palacio de la Policía Nacional / foto: fuente externa
Fachada del Palacio de la Policía Nacional / foto: fuente externa
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Constanza, La Vega. – La Policía Nacional apresó en flagrante delito a dos mujeres señaladas como presuntas responsables de sustraer RD$36,000 en efectivo a un ciudadano, de los cuales recuperaron RD$26,000 durante la intervención.

Las detenidas las identificaron como Aleicka Pie, de 27 años, y Naomi Joseph, de 22, ambas de nacionalidad haitiana y en condición migratoria irregular. La mismas las remitieon por agentes de la Policía Preventiva y permanecen bajo custodia.

Según las investigaciones preliminares, las mujeres habrían aprovechado un descuido del afectado, mientras se encontraba en una habitación del sector Los Prikis, para sustraer el dinero que llevaba en el bolsillo delantero de su pantalón.

De los RD$36,000 recuperaron, RD$26,000 y los entregaron voluntariamente por una de las detenidas, Aleicka Pie, conforme al procedimiento correspondiente.

Ambas las pondrán a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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ETIQUETAS:RoboDineroPolicía Nacional
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