Danilo Medina juramenta a 4,016 nuevos miembros en Puerto Plata

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El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) juramentó este domingo a 4,016 nuevos miembros durante una multitudinaria asamblea celebrada en la provincia de Puerto Plata.
El acto estuvo encabezado por el expresidente de la República y presidente de la organización política, Danilo Medina, quien destacó la masiva concurrencia y el trabajo de los dirigentes locales para llenar el recinto.
Durante su discurso, Medina rindió homenaje al profesor Juan Bosch, líder histórico y fundador del PLD. Además, contrastó las ejecutorias sociales de los gobiernos peledeístas con la situación actual del país.
El líder político señaló que las administraciones peledeístas transformaron comunidades vulnerables mediante la construcción de proyectos habitacionales y obras de infraestructura, y cuestionó los resultados de la gestión gubernamental actual frente a los índices de pobreza y la seguridad ciudadana.
Junto a Johnny Pujols, secretario general, y miembros del Comité Político, Danilo Medina afirmó que el PLD se encuentra preparada y fortalecida para ganar las próximas elecciones nacionales.
Sostuvo que el partido ha recuperado terreno en todo el territorio nacional. Enfatizó la necesidad de que la dirigencia comience a estructurar las candidaturas municipales y congresuales con miras a los venideros procesos comiciales.
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Otras juramentaciones
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desarrolla una jornada de juramentaciones en distintas provincias del país. Esto, como parte de su proceso de reorganización y fortalecimiento de sus estructuras políticas.
Entre las actividades realizadas figura la asamblea celebrada el 13 de septiembre en Villa Central, Barahona, donde juramentaron 1,151 personas.
Posteriormente, el 27 de septiembre, la organización realizó otra jornada en Higüey, provincia La Altagracia. Allí anunció la incorporación de 5,423 nuevos integrantes, aunque no precisó cuántos fueron juramentados.
El 11 de octubre, Danilo Medina encabezó una asamblea en Jarabacoa, provincia La Vega, donde fueron juramentados 2,113 nuevos miembros.
Estas jornadas forman parte del programa «De Vuelta a Casa», mediante el cual el PLD procura reincorporar a antiguos militantes que abandonaron la organización, además de sumar nuevos integrantes procedentes de otros sectores políticos y sociales.
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