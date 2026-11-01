Danilo Medina juramenta a 4,016 nuevos miembros en Puerto Plata

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) juramentó este domingo a 4,016 nuevos miembros durante una multitudinaria asamblea celebrada en la provincia de Puerto Plata.

El acto estuvo encabezado por el expresidente de la República y presidente de la organización política, Danilo Medina, quien destacó la masiva concurrencia y el trabajo de los dirigentes locales para llenar el recinto.

Durante su discurso, Medina rindió homenaje al profesor Juan Bosch, líder histórico y fundador del PLD. Además, contrastó las ejecutorias sociales de los gobiernos peledeístas con la situación actual del país.

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El líder político señaló que las administraciones peledeístas transformaron comunidades vulnerables mediante la construcción de proyectos habitacionales y obras de infraestructura, y cuestionó los resultados de la gestión gubernamental actual frente a los índices de pobreza y la seguridad ciudadana.

Junto a Johnny Pujols, secretario general, y miembros del Comité Político, Danilo Medina afirmó que el PLD se encuentra preparada y fortalecida para ganar las próximas elecciones nacionales.

Sostuvo que el partido ha recuperado terreno en todo el territorio nacional. Enfatizó la necesidad de que la dirigencia comience a estructurar las candidaturas municipales y congresuales con miras a los venideros procesos comiciales.