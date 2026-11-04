PLD inaugura nuevo local en Salcedo y suma más de 165 sedes abiertas en el país

Hermanas Mirabal, RD. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) continúa ampliando su presencia territorial con la apertura de locales en diferentes puntos del país. Esta vez, la organización opositora inauguró una nueva sede en el municipio de Salcedo, durante un recorrido encabezado por su secretario general, Johnny Pujols.

Durante las palabras centrales del acto, Pujols informó que el partido ha inaugurado más de 165 locales a nivel nacional y adelantó que continuará habilitando nuevas casas de trabajo para fortalecer sus estructuras organizativas y desarrollar sus actividades políticas.

El dirigente explicó que estos espacios servirán de apoyo a los trabajos partidarios con miras a las elecciones de 2028, proceso en el que el PLD se propone regresar al Gobierno.

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«Nosotros lo que nos estamos preparando es para vencer electoralmente y sacar al PRM del poder, y lo vamos a hacer a partir del 2028», expresó Pujols.

Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer la unidad entre el pueblo y la organización política, al considerar que esa relación debe traducirse en una expresión electoral.

El secretario general sostuvo que las acciones colectivas y los espacios de discusión deben desarrollarse dentro del marco de las leyes, al tiempo que reiteró la apuesta del PLD por construir una mayoría que le permita recuperar el poder.

Agenda en Hermanas Mirabal

La inauguración del local formó parte de una jornada de actividades que llevó a Pujols por distintos puntos de la provincia Hermanas Mirabal.

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La agenda comenzó con una ofrenda floral en el parque Duarte de Salcedo e incluyó visitas a Francisca Díaz, fundadora del PLD en ese municipio; al Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro; y a dirigentes de Villa Tapia y otras comunidades.

También visitó al dirigente Tomás Henríquez, en Villa Tapia; a Juan de Jesús García (Caía), en Los Limones; a la profesora María, en Gran Parada, y realizó un encuentro familiar con Camilo y sus parientes. El recorrido incluyó, además, una visita a la Casa Museo Hermanas Mirabal.

En las actividades participaron el miembro del Comité Político y exvicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal; el presidente provincial del PLD, Carlos José Cepeda Moya; la presidenta municipal de Salcedo, María Hernández Cruz de Cabral; el presidente de la organización en Villa Tapia, Rafael Antonio Medina Sánchez, y el titular de la dirección municipal de Tenares, Bernardo López Paulino.

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Durante el acto también intervinieron jóvenes dirigentes y primeros votantes, entre ellos Ricardo del Rosario González, Hasly Nicol Ureña Liriano y Carlos David Cepeda.

Con esta nueva sede, el PLD procura fortalecer su estructura territorial y mantener activo el trabajo político y organizativo de cara al próximo proceso electoral.