El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el Ministerio de Agricultura redujo significativamente el respaldo a la siembra de habichuelas en San Juan, dejando a los productores en condiciones de incertidumbre y haciendo el país más dependiente de las importaciones.

Así lo planteó el secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, Adriano Sánchez Roa, quien afirmó que los 30 millones de pesos anunciados por Agricultura se quedan cortos al contrastar con los 128.5 millones invertidos durante el 2019.

“Esto ya indica que se va a quedar sin sembrar una gran superficie aquí en San Juan por el mismo tiempo de que las importaciones de habichuela que han venido creciendo van a seguir creciendo. Es decir, los dominicanos vamos a seguir consumiendo habichuela producida en el exterior porque 10,000 quintales que está disponiendo el Ministerio de Agricultura. 10,000 quintales solamente alcanzan para 60,000 tareas”, manifestó.

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El dirigente agropecuario también denunció que el Ministerio de Agricultura redujo la subvención a la preparación de terrenos, que antes se ofrecía gratuitamente, pero que ahora cuesta 200 pesos por tarea y hasta 400 en el sector privado.