¡Ni la lluvia los detuvo! Plan Social lleva alimentos a Monte Grande

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Ni la lluvia detuvo al personal del Plan Social de la Presidencia, que recorrió casa por casa el centro poblado del Proyecto Múltiple Presa Monte Grande para entregar raciones alimenticias a familias de escasos recursos.

La jornada benefició a residentes de las comunidades de Monte Grande, San Simón, La Meseta y Los Güiros, donde los aguaceros no impidieron que la ayuda llegara a hogares que necesitaban alimentos.

Durante el recorrido, varias familias agradecieron la entrega de las raciones. También destacaron la importancia de recibir estos productos en momentos en que tenían dificultades para llevar comida a la mesa.

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José Esteban Perdomo, subdirector del Departamento de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), encabezó parte de la jornada y llegó hasta las viviendas para garantizar que los residentes recibieran la asistencia. Incluso tocó las puertas de algunas casas que estaban cerradas, con el propósito de evitar que alguna familia quedara fuera de la distribución. Perdomo explicó que la iniciativa se realizó por disposición de la dirección de la institución. También afirmó que la asistencia debe llegar a las personas que más la necesitan, sin importar las condiciones del tiempo. Publicidad “Que no importa la lluvia, no importan las condiciones; aquellos que necesitan hay que dar la respuesta”, expresó durante la entrega.

Familias agradecen la ayuda del Plan Social Los beneficiarios valoraron la visita del personal y señalaron que las raciones alimenticias representan un apoyo para sus hogares. Héctor Pérez, residente de la zona, manifestó que la entrega le permitirá llevar comida a su familia, mientras otros comunitarios destacaron el esfuerzo de los equipos que se trasladaron hasta las comunidades a pesar de los aguaceros. Publicidad Una de las personas beneficiadas relató que estaba durmiendo luego de trabajar durante la noche cuando escuchó que tocaban su puerta. Al levantarse, encontró al personal del Plan Social con dos fundas de alimentos. Otros residentes expresaron que la jornada les hizo sentir que las autoridades todavía toman en cuenta las necesidades de sus comunidades, especialmente ante las dificultades que genera el mal tiempo.

Asistencia para comunidades de Monte Grande

La distribución de alimentos llegó a familias de Monte Grande, San Simón, La Meseta y Los Güiros, comunidades vinculadas al Proyecto Múltiple Presa Monte Grande.

Para los residentes, la entrega representó un alivio en medio de sus necesidades cotidianas. La jornada también puso de manifiesto las dificultades que enfrentan algunos hogares para garantizar la alimentación familiar.

Pese a la lluvia, el personal continuó el recorrido para entregar las raciones directamente en las viviendas, con el objetivo de que la ayuda llegara a las familias beneficiadas.

Por: Marcos Lorenzo.