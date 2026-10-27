Solicitan prisión preventiva para mujer vinculada al secuestro de alemán

El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra una mujer vinculada al secuestro de un ciudadano alemán, en un hecho ocurrido el pasado jueves en la provincia Puerto Plata.

El Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas de la Fiscalía de Puerto Plata, que coordina el procurador fiscal Julio César Gómez, depositó la instancia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de ese distrito judicial contra Alejandra Rojas Saldaña (Yolaska), imputada por el secuestro del ciudadano alemán Uwe Kindervater.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 de la noche del pasado 22 de octubre. De acuerdo con la investigación realizada por Pedro Antonio Melo, la imputada, junto a un acompañante que permanece prófugo, habría penetrado en la residencia de la víctima, a quien ataron de manos y pies bajo amenazas de muerte con un arma de fuego. Posteriormente, sustrajeron dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un teléfono celular.

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Posteriormente, los imputados intentaron realizar transferencias electrónicas y trasladaron a la víctima contra su voluntad en su propio vehículo. Sin embargo, esta logró escapar en una estación de combustible del municipio de Villa Montellano.

La evaluación médico legal practicada a la víctima estableció múltiples lesiones y una incapacidad médico-legal de 21 días, confirmando la gravedad de los hechos.