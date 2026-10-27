Solicitan prisión preventiva para mujer vinculada al secuestro de alemán

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra una mujer vinculada al secuestro de un ciudadano alemán, en un hecho ocurrido el pasado jueves en la provincia Puerto Plata.
El Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas de la Fiscalía de Puerto Plata, que coordina el procurador fiscal Julio César Gómez, depositó la instancia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de ese distrito judicial contra Alejandra Rojas Saldaña (Yolaska), imputada por el secuestro del ciudadano alemán Uwe Kindervater.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 de la noche del pasado 22 de octubre. De acuerdo con la investigación realizada por Pedro Antonio Melo, la imputada, junto a un acompañante que permanece prófugo, habría penetrado en la residencia de la víctima, a quien ataron de manos y pies bajo amenazas de muerte con un arma de fuego. Posteriormente, sustrajeron dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un teléfono celular.
Posteriormente, los imputados intentaron realizar transferencias electrónicas y trasladaron a la víctima contra su voluntad en su propio vehículo. Sin embargo, esta logró escapar en una estación de combustible del municipio de Villa Montellano.
La evaluación médico legal practicada a la víctima estableció múltiples lesiones y una incapacidad médico-legal de 21 días, confirmando la gravedad de los hechos.
Notas relacionadas
El ciudadano alemán Uwe Kindervater sufrió lesiones que requirieron 21 días de incapacidad médico-legal
La Fiscalía de Puerto Plata calificó provisionalmente la conducta como violación a los artículos del Código Penal dominicano que tipifican el robo agravado, secuestro, asociación de malhechores, tortura y barbarie, así como violación a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La Fiscalía de Puerto Plata calificó provisionalmente los hechos como presuntas violaciones a varios artículos del Código Penal dominicano. Mismos, relacionados con robo agravado, secuestro, asociación de malhechores, tortura y barbarie. También atribuyó a los imputados una presunta violación de la Ley 631-16, sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Contra la imputada Rojas Saldaña fue ejecutada la Orden de Arresto núm. 2026-AJ0093267, en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil veintiséis (2026).
El Ministerio Público sostiene que cuenta con elementos de prueba documentales, testimoniales y periciales suficientes. Esto, para sustentar razonablemente la existencia del hecho punible investigado y la vinculación de la imputada con el caso.
El órgano persecutor indicó que está a la espera de que el Juzgado de Atención Permanente de Puerto Plata fije la fecha para el conocimiento de la medida de coerción.
Te puede interesar
- Juez mantiene prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
- DGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
- Motociclista resulta gravemente herido tras chocar con yipeta en Espaillat