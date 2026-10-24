Comunidad de Hato Mayor reconoce labor del coronel Robert de Jesús Abreu

Hato Mayor. — Residentes de la comunidad de El Manchado, en esta provincia, expresaron su reconocimiento al coronel Robert de Jesús Abreu por las acciones de seguridad ciudadana implementadas en la zona durante su gestión.

Durante un encuentro con los vecinos, los habitantes manifestaron que la presencia policial y las labores de patrullaje han ayudado a mantener el orden. También la tranquilidad en el sector rural.

«Vemos con buenos ojos el trabajo que se viene realizando», señalaron algunas de las personas presentes, quienes destacaron que la vigilancia constante ha traído mayor calma a las familias que residen en el lugar.

Ante esta situación, los comunitarios aprovecharon la ocasión para solicitar al oficial la continuidad de los operativos preventivos. También el seguimiento a las medidas de seguridad, al considerar fundamental sostener estas acciones para preservar la paz y prevenir delitos en la zona.

Publicidad

Por: Honatan Caraballo.