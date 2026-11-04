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Personal del 9-1-1 denuncia despojo de facilidades en destacamento de Invivienda

El personal médico del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-11 le suspendieron el acceso a las instalaciones del Destacamento de Invivienda, sede de la Dirección Regional Santo Domingo Oriental (Z-51) de la Policía Nacional. Según una fuente confiable, la medida tomada tras la llegada del nuevo director regional, general Claudio González Moquete, […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
Personal del 9-1-1 denuncia despojo de facilidades en destacamento de Invivienda
Personal del 9-1-1 denuncia despojo de facilidades en destacamento de Invivienda
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El personal médico del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-11 le suspendieron el acceso a las instalaciones del Destacamento de Invivienda, sede de la Dirección Regional Santo Domingo Oriental (Z-51) de la Policía Nacional.

Según una fuente confiable, la medida tomada tras la llegada del nuevo director regional, general Claudio González Moquete, prohíbe a enfermeros y camilleros el uso de una habitación que tenían de descanso y los baños del recinto policial.

La disposición obliga a los paramédicos de dos ambulancias del 911 asignadas a este punto, a permanecer estacionadas en la vía pública frente a la sede policial durante los turnos nocturnos y de madrugada.

El personal afectado señala que la permanencia fuera de la dotación policial expone a las unidades. También a sus integrantes a riesgos de seguridad mientras esperan las llamadas de asistencia médica.

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ETIQUETAS:911destacamentoInvivienda
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