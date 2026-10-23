Pequeños avicultores dicen pierden hasta RD$12 por libra de pollo

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Pequeños y medianos productores avícolas aseguran que pierden hasta 12 pesos por cada libra de pollo que producen, mientras los consumidores pagan hasta 100 pesos por libra en los comercios.
Ambiorix Cabrera, presidente de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas Moca-Licey (APPROAMOLI), y Alfranny Ferreiras, presidente de AVI RD, denunciaron que venden la libra de pollo vivo entre 30 y 31 pesos, aunque producirla cuesta entre 41 y 42 pesos.
Los productores, junto a representantes de otras provincias, afirmaron que alrededor de 1.2 millones de aves permanecen en las granjas sin compradores, situación que incrementa los gastos operativos y las pérdidas económicas.
Cabrera atribuyó la situación a una supuesta estrategia para desplazar a los pequeños y medianos productores del mercado.
“Esto que está pasando hoy, responsablemente lo digo yo, esto es una planificación, gobierno y el sector empresarial para sacarlo de circulación”, declaró el presidente de APPROAMOLI.
Notas relacionadas
De su lado, Ferreiras indicó que, al 22 de octubre, los productores reciben entre 30 y 31 pesos por libra de pollo vivo. En especial, por las aves que superan el peso comercial habitual, pese a que el costo de producción oscila entre 41 y 42 pesos.
Los avicultores atribuyeron parte de la crisis a las importaciones que, según sostienen, se realizan sin una planificación adecuada. También reclamaron transparencia sobre las cantidades de pollo importado, su procedencia y las condiciones sanitarias de esas mercancías.
Asimismo, Jeannette Vázquez denunció que los pequeños productores no están representados en las decisiones que afectan al sector avícola.
Ante esta situación, los representantes del sector solicitaron la intervención del presidente Luis Abinader. Reclamaron que el programa de pignoración incluya a las pequeñas y medianas granjas.
También pidieron convocar una mesa de trabajo para coordinar la producción nacional y las importaciones. Esto, con el objetivo de reducir las pérdidas y garantizar condiciones más favorables para los productores.
Te puede interesar
- DGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
- Motociclista resulta gravemente herido tras chocar con yipeta en Espaillat
- Apresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
- Presunto atentado contra Abinader reabre debate sobre amenazas presidenciales
- PLD acusa al Gobierno de dar la espalda a productores de habichuelas