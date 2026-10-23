Pequeños avicultores dicen pierden hasta RD$12 por libra de pollo

Pequeños y medianos productores avícolas aseguran que pierden hasta 12 pesos por cada libra de pollo que producen, mientras los consumidores pagan hasta 100 pesos por libra en los comercios.

Ambiorix Cabrera, presidente de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas Moca-Licey (APPROAMOLI), y Alfranny Ferreiras, presidente de AVI RD, denunciaron que venden la libra de pollo vivo entre 30 y 31 pesos, aunque producirla cuesta entre 41 y 42 pesos.

Los productores, junto a representantes de otras provincias, afirmaron que alrededor de 1.2 millones de aves permanecen en las granjas sin compradores, situación que incrementa los gastos operativos y las pérdidas económicas.

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Cabrera atribuyó la situación a una supuesta estrategia para desplazar a los pequeños y medianos productores del mercado.