Película “Marileidy” llegará a los cines dominicanos el próximo 22 de octubre

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Santiago de los Caballeros.– La película Marileidy, inspirada en la vida de la campeona olímpica dominicana Marileidy Paulino, llegará a los cines del país el próximo 22 de octubre, luego de su presentación ante medios de comunicación en Santiago.
Los productores ejecutivos Jessica Hasbún y Kelvin Liria compartieron detalles de la producción durante un encuentro celebrado en Caribbean Cinemas de Plaza Internacional, junto a integrantes del elenco.
La cinta presenta una historia de ficción basada en hechos reales que recorre la infancia de Paulino en Nizao. También los desafíos de su juventud y los sacrificios que marcaron su camino hasta convertirse en una de las principales figuras del atletismo dominicano.
La actriz y atleta Yisneidi Alcántara interpreta a la campeona olímpica en su primera experiencia cinematográfica. Para asumir el papel, combinó su preparación deportiva con un proceso de formación actoral.
El elenco también incluye a Isaac Morantus, Suzette Reyes, Lía Lockhart y el actor cubano-colombiano Yarlo Ruiz, quien interpreta a Yaseen, entrenador de la atleta. La producción incorporó deportistas reales en algunas escenas para recrear con mayor autenticidad las exigencias del atletismo de alto rendimiento.
“Para mí, esta película representa mucho más que una producción cinematográfica; es la oportunidad de preservar para siempre la historia de una mujer extraordinaria y compartir con el mundo un símbolo de resiliencia, disciplina y orgullo dominicano”, expresó Jessica Hasbún.
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De las pistas al cine
Dirigida por Tito Rodríguez y escrita por Junior Rosario, la película aborda distintos momentos de la trayectoria de Paulino, desde sus raíces familiares hasta su ascenso en el atletismo internacional.
El rodaje se realizó en febrero de 2025 en varias localidades dominicanas, entre ellas Nizao, la Base Aérea de San Isidro, el Mercado de Honduras y el Albergue Olímpico. El equipo también filmó escenas en Barranquilla y Cartagena, Colombia.
La producción tiene su origen en Quisqueyanos Valientes, una serie documental creada en 2016 por Hasbún y Liria para contar las historias de atletas dominicanos de alto rendimiento.
Como parte de las actividades previas al estreno, la película tendrá una premier privada en Santo Domingo el 20 de octubre y otra en Santiago el día 21, antes de su llegada a las salas de cine de todo el país el jueves 22.
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