Película “Marileidy” llegará a los cines dominicanos el próximo 22 de octubre

Santiago de los Caballeros.– La película Marileidy, inspirada en la vida de la campeona olímpica dominicana Marileidy Paulino, llegará a los cines del país el próximo 22 de octubre, luego de su presentación ante medios de comunicación en Santiago.

Los productores ejecutivos Jessica Hasbún y Kelvin Liria compartieron detalles de la producción durante un encuentro celebrado en Caribbean Cinemas de Plaza Internacional, junto a integrantes del elenco.

La cinta presenta una historia de ficción basada en hechos reales que recorre la infancia de Paulino en Nizao. También los desafíos de su juventud y los sacrificios que marcaron su camino hasta convertirse en una de las principales figuras del atletismo dominicano.

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La actriz y atleta Yisneidi Alcántara interpreta a la campeona olímpica en su primera experiencia cinematográfica. Para asumir el papel, combinó su preparación deportiva con un proceso de formación actoral.

El elenco también incluye a Isaac Morantus, Suzette Reyes, Lía Lockhart y el actor cubano-colombiano Yarlo Ruiz, quien interpreta a Yaseen, entrenador de la atleta. La producción incorporó deportistas reales en algunas escenas para recrear con mayor autenticidad las exigencias del atletismo de alto rendimiento.