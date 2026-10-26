Crisis en Haití y lluvias no frenan el mercado binacional de Pedernales

Pedernales. – El mercado binacional entre República Dominicana y Haití se realizó este lunes en Pedernales, pese a las lluvias constantes que afectan la zona fronteriza y que limitaron la llegada de comerciantes desde otras localidades.

Desde tempranas horas de la mañana, ciudadanos haitianos cruzaron la frontera con sus mercancías para venderlas en territorio dominicano. De igual manera, comerciantes dominicanos trasladaron sus productos para participar en el intercambio comercial con sus vecinos de Anse-à-Pitres.

Las actividades comerciales se desarrollaron bajo lluvia y sin inconvenientes reportados en el desarrollo de la jornada, de acuerdo con las informaciones desde la zona.

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Aumenta la presencia militar en la frontera de Pedernales

Durante el intercambio comercial se observó un aumento de la presencia de militares dominicanos en la línea fronteriza.

Mientras tanto, la Dirección General de Migración mantiene sus operaciones habituales en la zona, según el reporte del corresponsal Junior Feliz.

Asimismo, los departamentos de investigación y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) permanecen vigilantes para prevenir y atender cualquier situación que pueda presentarse en este punto de la frontera entre República Dominicana y Haití.

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Lluvias reducen la llegada de comerciantes

Las condiciones del tiempo afectaron la participación de comerciantes que acostumbran trasladarse desde Barahona, Paraíso y otras localidades para vender sus productos en Pedernales.

Algunos de estos comerciantes no acudieron a la jornada debido a las lluvias persistentes registradas en la zona.

El mercado binacional de Pedernales se celebra tradicionalmente los lunes y viernes, y constituye un espacio de intercambio de productos entre comerciantes dominicanos y haitianos.

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Pese a las condiciones meteorológicas, la actividad comercial se mantuvo este lunes, aunque con una menor presencia de vendedores procedentes de otras comunidades.

Por: Junior Feliz.