Barahona, RD. – El presidente de la Asociación de Ministros e Iglesias Evangélicas de la Cuenca del Yaque (Amiecy), reverendo Custodio Matos, exhortó al Gobierno y a las autoridades locales a aumentar las inversiones en educación, valores y oportunidades para los jóvenes de la región Sur.

Matos consideró que las comunidades necesitan alternativas que permitan a la juventud construir un futuro sin tener que emigrar ni involucrarse en situaciones perjudiciales.

El religioso hizo el llamado durante la conmemoración del vigésimo séptimo aniversario de Amiecy, celebrada en el distrito municipal de Pescadería, perteneciente al municipio de Fundación, provincia Barahona.

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Pide autoridades cercanas a las comunidades

Durante su intervención, Matos sostuvo que una sociedad necesita autoridades dispuestas a escuchar a la población, abrir espacios de diálogo y trabajar con transparencia.

Asimismo, expresó preocupación por lo que considera una falta de dirección moral y espiritual en la sociedad dominicana. En ese sentido, defendió el papel de las iglesias como orientadoras de las comunidades.

El presidente de Amiecy aclaró que la Iglesia no busca competir con las estructuras políticas ni dividir a la sociedad, sino contribuir a la solución de los problemas sociales y levantar su voz ante las necesidades de la población.

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«Oramos y trabajamos por un distrito municipal de Pescadería, una provincia de Barahona, una región Suroeste y una República Dominicana donde se practique la justicia, se ame la misericordia y se camine humildemente ante nuestro Dios», expresó Matos.

Celebran 27 aniversario de Amiecy

La actividad se desarrolló bajo el tema «Sal y Luz» y reunió a representantes de diferentes congregaciones evangélicas de Azua, San Juan de la Maguana, Independencia, Pedernales, Barahona y otras localidades de la región Sur.

Como parte de la celebración, los participantes recorrieron las principales calles de Pescadería y posteriormente se concentraron en un acto religioso, donde realizaron cánticos y alabanzas.

La jornada también contó con la presentación del artista cristiano Maldonado, oriundo del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, y concluyó con una prédica de la Palabra de Dios bajo el tema «Sal y Luz».

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Por: Genaro Moreta Jr