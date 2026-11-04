Paro por 24 horas en demanda de calles, puentes y rebajas eléctrica en Navarrete

Santiago, RD.- El comercio, el transporte y las clases lossuspendieron desde la mañana de este miércoles por paro de 24 horas, en reclamo de la reparación de calles y puentes, así como de una reducción en el costo del servicio eléctrico en el municipio de Villa Bisonó, Navarrete.

La protesta tomó por sorpresa a los residentes, desde la madrugada se registraron quemas de neumáticos, disparos y detonaciones en distintos puntos del lugar.

Ante esta situación algunos padres decidieron no enviar a sus hijos a las escuelas para evitar que se vieran afectados.