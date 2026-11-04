Paro por 24 horas en demanda de calles, puentes y rebajas eléctrica en Navarrete

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Santiago, RD.- El comercio, el transporte y las clases lossuspendieron desde la mañana de este miércoles por paro de 24 horas, en reclamo de la reparación de calles y puentes, así como de una reducción en el costo del servicio eléctrico en el municipio de Villa Bisonó, Navarrete.
La protesta tomó por sorpresa a los residentes, desde la madrugada se registraron quemas de neumáticos, disparos y detonaciones en distintos puntos del lugar.
Ante esta situación algunos padres decidieron no enviar a sus hijos a las escuelas para evitar que se vieran afectados.
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La quema de neumáticos y los bloqueos con escombros dificultaron el tránsito en la autopista Duarte, principalmente en los sectores 27 de Febrero, la zona del puente Cola y el barrio La Altagracia.
Entre las principales demandas de los comunitarios está la reparación del puente La Atravesada y del puente Badén, que conecta a varias comunidades del municipio. También exigen la reparación de calles y la construcción de aceras y contenes en distintos barrios del lugar.
La jornada convocada por el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), que informó que las protestas se extenderán durante todo el día en diferentes sectores.
Aunque la movilización estaba prevista para el pasado lunes dos de noviembre, las acciones comenzaron de manera sorpresiva durante la madrugada de este miércoles.
Por Denisse Minaya
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