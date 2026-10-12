Paralizan docencia en escuela de Barahona por daños estructurales

La Guázara, Barahona, RD.– A más de un año del colapso ocurrido en el área administrativa de la Escuela de Inicial y Primaria Fidelina Féliz Matos, la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae) paralizó este lunes, por tiempo indefinido, la docencia en el distrito municipal de La Guázara, provincia Barahona, para exigir una solución a los problemas estructurales que afectan al centro educativo.

Ricaury Cuello, presidenta de la Apmae, indicó que la comunidad educativa mantiene una lucha mediante un paro indefinido. Esto, debido al colapso del techo de un pabellón en el área donde funciona la dirección del plantel. Explicó que esta situación está próxima a cumplir dos años sin que las autoridades hayan ofrecido una solución definitiva.

Manifestó que, debido al llamado a paro por tiempo indefinido y a las condiciones del plantel, más de 260 estudiantes solo reciben docencia hasta las 12:00 del mediodía. Según señaló, el deterioro del centro impide el desarrollo normal de las actividades educativas.

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Por su parte, Diego Pascual Urbáez indicó que la paralización tiene como objetivo exigir la demolición y posterior construcción de un pabellón escolar. Mismo que presenta problemas estructurales desde hace aproximadamente dos años, sin que hasta el momento se haya ejecutado una intervención definitiva.

Padres exigen reconstrucción de pabellón escolar

Manifestó que esta situación representa un riesgo para los estudiantes, docentes y personal administrativo. Asimismo, señaló que los recientes movimientos sísmicos registrados en el país y territorios cercanos han aumentado la preocupación de los padres y demás integrantes de la comunidad educativa.