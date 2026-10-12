Paralizan docencia en escuela de Barahona por daños estructurales

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La Guázara, Barahona, RD.– A más de un año del colapso ocurrido en el área administrativa de la Escuela de Inicial y Primaria Fidelina Féliz Matos, la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae) paralizó este lunes, por tiempo indefinido, la docencia en el distrito municipal de La Guázara, provincia Barahona, para exigir una solución a los problemas estructurales que afectan al centro educativo.
Ricaury Cuello, presidenta de la Apmae, indicó que la comunidad educativa mantiene una lucha mediante un paro indefinido. Esto, debido al colapso del techo de un pabellón en el área donde funciona la dirección del plantel. Explicó que esta situación está próxima a cumplir dos años sin que las autoridades hayan ofrecido una solución definitiva.
Manifestó que, debido al llamado a paro por tiempo indefinido y a las condiciones del plantel, más de 260 estudiantes solo reciben docencia hasta las 12:00 del mediodía. Según señaló, el deterioro del centro impide el desarrollo normal de las actividades educativas.
Por su parte, Diego Pascual Urbáez indicó que la paralización tiene como objetivo exigir la demolición y posterior construcción de un pabellón escolar. Mismo que presenta problemas estructurales desde hace aproximadamente dos años, sin que hasta el momento se haya ejecutado una intervención definitiva.
Padres exigen reconstrucción de pabellón escolar
Manifestó que esta situación representa un riesgo para los estudiantes, docentes y personal administrativo. Asimismo, señaló que los recientes movimientos sísmicos registrados en el país y territorios cercanos han aumentado la preocupación de los padres y demás integrantes de la comunidad educativa.
“Tenemos temor de que ocurra un temblor de esos y le pase algo a uno de nuestros niños. No solamente están en riesgo los estudiantes, sino también los profesores y el personal administrativo que labora en este centro”, expresó Urbáez, al insistir en la necesidad de que las autoridades intervengan la estructura afectada.
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Urbáez también criticó el silencio que, según afirmó, mantienen las autoridades ante los reclamos de la comunidad educativa. Consideró que las respuestas ofrecidas hasta el momento se limitan a promesas que no se han traducido en acciones concretas para solucionar el problema.
“Las autoridades se han vuelto un mareo con nosotros, porque siempre vienen con palabras bonitas. Ya no queremos palabras bonitas ni promesas; queremos acción”, enfatizó el representante de la comunidad, al reclamar una respuesta definitiva a la problemática que afecta al centro educativo.
Advirtió que el paro de labores se mantendrá por tiempo indefinido hasta que las autoridades correspondientes inicien acciones concretas para demoler la estructura afectada y construir un nuevo pabellón escolar que reúna las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los estudiantes.
En tanto, Luisa Matos, miembro de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae), criticó que el director del Distrito Educativo 01-03 de Barahona, Nelson Espinosa, no haya ofrecido, a casi dos años del colapso del techo, una respuesta contundente sobre la intervención de la estructura afectada.
Sostuvo que la comunidad educativa continúa a la espera de una solución que permita garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la docencia.
Sobre el colapso del techo
El 8 de mayo de 2025 colapsó el área administrativa de la Escuela de Inicial y Primaria Fidelina Féliz Matos. Desde entonces, el hecho ha generado preocupación entre padres, docentes y demás miembros de la comunidad educativa, quienes reclaman la reconstrucción del pabellón afectado.
Por Genaro Moreta Jr
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