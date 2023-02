Padres, en María Trinidad Sánchez, reclaman nueva escuela; actual data de los 80 y está en mal estado

María Trinidad Sánchez.- Padres y madres de estudiantes reclaman construcción de una escuela ya que la que esta data de los años 80 y está en malas condiciones. El plantel es la Escuela Básica del Helechal, del Distrito Municipal el Pozo, en el Factor, provincia María Trinidad Sánchez.

Según los padres Melido Hernández, Daneida Camilo, Ángel Almonte Parra y Adriana, expresaron que la Escuela Básica ya no está acta para dar clases. La edificació data de los años 80. Mencionan los temblores de tierras que se están produciendo en el país como una de las causas.

Dijeron que la comunidad necesita una escuela nueva de dos niveles cómo lo requieren los nuevos tiempos ya que el centro educativo está abandonado. La verja perimetral está en el suelo por lo que no hay seguridad para los niños. No cuenta con un comedor, dónde se sirve la comida es en una rancheta en el patio sin higiene. El plantel no cuenta con una cancha y los cursos son divididos con cartón.

Indicaron, además, que el tinaco para el agua es una pantalla por que no sirve y hay un solo baño para más de 150 estudiantes.

Manifestaron que están cansados de esperar que, desde la gestión pasada, le pongan atención a esa comunidad. Expresaron que paralizarán las clases y cerrarán la escuela por tiempo indefinidos hasta que se le ponga atención a sus reclamos.

Por: Rafael Salazar