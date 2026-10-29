Padre de joven ultimado en La Vega pide que se esclarezca el hecho

El padre de Willis Mercedes Ortega pidió a las autoridades esclarecer la muerte de su hijo, quien resultó ultimado a tiros la noche del lunes en la autopista Duarte, en el tramo conocido como Cruce de Soto, en La Vega.

El progenitor, residente en San Francisco de Macorís, dijo desconocer las circunstancias en que ocurrió el crimen. En ese sentido, pidió a las autoridades profundizar las investigaciones para determinar qué sucedió y dar con los responsables.

Mercedes Ortega residía en el sector María Auxiliadora, en La Vega, según las informaciones disponibles.