Padre de joven ultimado en La Vega pide que se esclarezca el hecho

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El padre de Willis Mercedes Ortega pidió a las autoridades esclarecer la muerte de su hijo, quien resultó ultimado a tiros la noche del lunes en la autopista Duarte, en el tramo conocido como Cruce de Soto, en La Vega.
El progenitor, residente en San Francisco de Macorís, dijo desconocer las circunstancias en que ocurrió el crimen. En ese sentido, pidió a las autoridades profundizar las investigaciones para determinar qué sucedió y dar con los responsables.
Mercedes Ortega residía en el sector María Auxiliadora, en La Vega, según las informaciones disponibles.
Notas relacionadas
Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del homicidio, mientras la Policía Nacional informó que investiga el caso.
El levantamiento del cuerpo lo realizaron agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim). Esto, en coordinación con representantes del Ministerio Público y técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quienes trasladaron los restos para los procedimientos correspondientes.
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