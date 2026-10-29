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Padre de joven ultimado en La Vega pide que se esclarezca el hecho

El padre de Willis Mercedes Ortega pidió a las autoridades esclarecer la muerte de su hijo, ultimado a tiros la noche del lunes en el Cruce de Soto, en la autopista Duarte, La Vega. El progenitor aseguró que desconoce las circunstancias del crimen y reclamó una investigación profunda para identificar a los responsables. La Policía Nacional informó que investiga el caso, cuyo móvil aún no ha sido establecido.

Marianny Valdez
Homicidio de Willis Mercedes Ortega en la autopista Duarte, La Vega.
Willis Mercedes Ortega fue ultimado a tiros en el tramo Cruce de Soto, en la autopista Duarte.
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El padre de Willis Mercedes Ortega pidió a las autoridades esclarecer la muerte de su hijo, quien resultó ultimado a tiros la noche del lunes en la autopista Duarte, en el tramo conocido como Cruce de Soto, en La Vega.

El progenitor, residente en San Francisco de Macorís, dijo desconocer las circunstancias en que ocurrió el crimen. En ese sentido, pidió a las autoridades profundizar las investigaciones para determinar qué sucedió y dar con los responsables.

Mercedes Ortega residía en el sector María Auxiliadora, en La Vega, según las informaciones disponibles.

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Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del homicidio, mientras la Policía Nacional informó que investiga el caso.

El levantamiento del cuerpo lo realizaron agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim). Esto, en coordinación con representantes del Ministerio Público y técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quienes trasladaron los restos para los procedimientos correspondientes.

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