Pablo Ulloa llama a respaldar la seguridad fronteriza

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El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, llamó a respaldar la labor de las Fuerzas Armadas en la vigilancia de la frontera con Haití. Consideró que la seguridad fronteriza influye en la estabilidad y la tranquilidad de los dominicanos.
Ulloa sostuvo que el país debe apoyar la labor logística de los militares y mantenerse atento a la situación haitiana. También expresó su expectativa de que Haití avance hacia la estabilidad.
El funcionario destacó que la frontera es clave para el control migratorio, el comercio y la seguridad nacional.
Al referirse a la situación política de Estados Unidos, Ulloa advirtió que las decisiones de ese país pueden repercutir directamente en República Dominicana.
Explicó que ambos países mantienen fuertes vínculos económicos y sociales. Entre ellos, mencionó el peso de las zonas francas y las remesas en la relación bilateral.
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