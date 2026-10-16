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Organismos intervienen ante hombre que intentó lanzarse de un puente en Santiago

Santiago.- Una situación de emergencia que involucró a un hombre en el puente Hermanos Patiño, en Santiago, movilizó a organismos de socorro y generó preocupación entre las personas que se encontraban en los alrededores. De acuerdo con la información preliminar difundida, el hombre habría intentado atentar contra su vida. Lo que motivó la intervención del […]

Jhennifer Baldera
puente
Puente en Santiago
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Santiago.- Una situación de emergencia que involucró a un hombre en el puente Hermanos Patiño, en Santiago, movilizó a organismos de socorro y generó preocupación entre las personas que se encontraban en los alrededores.

De acuerdo con la información preliminar difundida, el hombre habría intentado atentar contra su vida. Lo que motivó la intervención del personal de emergencia para procurar su protección y evitar un desenlace fatal.

La intervención provocó un largo taponamiento de vehículos en el principal y las gran puente de está ciudad. Mientras el ciudadano fue trasladado a un centro de salud para recibir atención.

Hasta el momento no se ha confirmado su identidad o las circunstancias que precedieron al incidente. La información disponible no permite establecer los motivos de lo ocurrido.

El caso permanece pendiente de mayores detalles por parte de las autoridades y los organismos que participaron en la asistencia.

Por José Adriano Rodríguez

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ETIQUETAS:SantiagoHombrePuentedestacada3
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