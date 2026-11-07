Operativo Garantía de Paz deja diez detenidos en Monseñor Nouel

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Bonao, Monseñor Nouel. – Como parte de las acciones preventivas dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana y preservar el orden público, la Policía Nacional realizó la noche del viernes 6 de noviembre un amplio operativo conjunto denominado Garantía de Paz 2.0, en diferentes sectores de la provincia Monseñor Nouel.
La intervención se desarrolló por instrucciones del director regional Cibao Sur, general Miguel Mata Rodríguez, P.N., bajo la supervisión del teniente coronel Faría González, comandante departamental, acompañado del magistrado Agustín Susana.
En el operativo participaron miembros de DICRIM, DEAMVI y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). También el Ejército de la República Dominicana (ERD), el Departamento Antirruidos y la Unidad de Acción Rápida.
Durante las intervenciones se realizaron recorridos preventivos, inspecciones a establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas y chequeos a personas y vehículos. Asimismo, se orientó a los propietarios de negocios sobre las disposiciones que prohíben la presencia de menores de edad y de personas portando armas de fuego o armas blancas en estos establecimientos.
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Como resultado de las actuaciones, detuvieron 10 personas por diferentes situaciones, entre ellas un ciudadano haitiano que no portaba documentos que acreditaran su estatus migratorio.
De igual manera, retuvieron cuatro motocicletas y las trasladaron a la Dirección Regional Cibao Sur. Esto debido a que sus conductores no presentaron documentos que acreditaran su propiedad o procedencia.
La Dirección Regional Cibao Sur reafirma su compromiso de continuar desarrollando acciones preventivas. También trabajando de manera coordinada con las demás instituciones para garantizar la tranquilidad, la convivencia pacífica y la seguridad de los habitantes de Monseñor Nouel.
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