Oleaje golpea comunidad de Gaspar Hernández y residentes piden auxilio

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El fuerte oleaje continúa golpeando la comunidad de La Ermita, en el municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, donde sus residentes solicitan ayuda urgente ante el avance del mar hacia las viviendas y el temor de que la situación ponga en peligro a las familias.
Los comunitarios aseguran que la fuerza de las olas ha arrastrado grandes cantidades de basura y destruido varios quioscos ubicados en la zona de la playa. Además, afirman que la marea ha alcanzado niveles que no recuerdan haber visto anteriormente.
Ante esta situación, los residentes hicieron un llamado al Ayuntamiento de Gaspar Hernández, a los ministerios de Turismo y Medio Ambiente, así como a otras instituciones gubernamentales, para que acudan al lugar, evalúen los daños y dispongan medidas de protección.
«El llamado que yo le hago a las autoridades es que, por favor, vengan en nuestro auxilio para ver si pueden ayudarnos a construir un pequeño rompeolas aquí», expresó uno de los comunitarios.
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Otro residente explicó que el mar ha avanzado con fuerza sobre la playa y ha arrastrado desperdicios. También ha arrancado los quioscos instalados en el área.
Los munícipes manifestaron su preocupación por la intensidad del oleaje. Advirtieron que las familias permanecen en zozobra ante la posibilidad de que el agua continúe acercándose a sus hogares.
Por ello, insistieron en la necesidad de que las autoridades intervengan cuanto antes. Asimismo, que establezcan medidas de protección para evitar que los daños aumenten y garantizar la seguridad de los residentes.
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