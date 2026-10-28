Oleaje golpea comunidad de Gaspar Hernández y residentes piden auxilio

El fuerte oleaje continúa golpeando la comunidad de La Ermita, en el municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, donde sus residentes solicitan ayuda urgente ante el avance del mar hacia las viviendas y el temor de que la situación ponga en peligro a las familias.

Los comunitarios aseguran que la fuerza de las olas ha arrastrado grandes cantidades de basura y destruido varios quioscos ubicados en la zona de la playa. Además, afirman que la marea ha alcanzado niveles que no recuerdan haber visto anteriormente.

Ante esta situación, los residentes hicieron un llamado al Ayuntamiento de Gaspar Hernández, a los ministerios de Turismo y Medio Ambiente, así como a otras instituciones gubernamentales, para que acudan al lugar, evalúen los daños y dispongan medidas de protección.

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