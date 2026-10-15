Ministerio de Trabajo ofrece más de 5,000 empleos en feria turística La Romana

La Romana, República Dominicana. – El Ministerio de Trabajo realizó una feria de empleo en La Romana, donde puso a disposición de los ciudadanos más de 5,000 oportunidades laborales en el sector turístico, con la participación de más de 50 empresas interesadas en contratar personal para diferentes áreas.

La jornada, denominada «Tu empleo está aquí: en el turismo», se desarrolló en el polideportivo Eleoncio Mercedes y estuvo encabezada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien destacó la importancia de conectar a los trabajadores con las oportunidades que genera el crecimiento de la industria turística dominicana.

¿En qué áreas se ofrecieron las 5,000 vacantes?

Las oportunidades laborales presentadas durante la feria abarcaron diferentes actividades relacionadas con el turismo, entre ellas:

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Hoteles y complejos turísticos.

Restaurantes, bares y servicios gastronómicos.

Aeropuertos y líneas aéreas.

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Marinas y campos de golf.

Transporte turístico.

Construcción y servicios complementarios.

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El ministro Eddy Olivares explicó que la iniciativa no se limitó a las vacantes hoteleras, sino que incluyó diferentes ramas de la cadena de valor turística. El objetivo es ampliar las posibilidades de inserción laboral.

Durante la actividad, los participantes pudieron presentar sus perfiles profesionales, conocer las posiciones disponibles. También establecer contacto directo con representantes de las empresas mediante procesos de reclutamiento.