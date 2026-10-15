Ministerio de Trabajo ofrece más de 5,000 empleos en feria turística La Romana

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La Romana, República Dominicana. – El Ministerio de Trabajo realizó una feria de empleo en La Romana, donde puso a disposición de los ciudadanos más de 5,000 oportunidades laborales en el sector turístico, con la participación de más de 50 empresas interesadas en contratar personal para diferentes áreas.
La jornada, denominada «Tu empleo está aquí: en el turismo», se desarrolló en el polideportivo Eleoncio Mercedes y estuvo encabezada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien destacó la importancia de conectar a los trabajadores con las oportunidades que genera el crecimiento de la industria turística dominicana.
¿En qué áreas se ofrecieron las 5,000 vacantes?
Las oportunidades laborales presentadas durante la feria abarcaron diferentes actividades relacionadas con el turismo, entre ellas:
Hoteles y complejos turísticos.
Restaurantes, bares y servicios gastronómicos.
Aeropuertos y líneas aéreas.
Marinas y campos de golf.
Transporte turístico.
Construcción y servicios complementarios.
El ministro Eddy Olivares explicó que la iniciativa no se limitó a las vacantes hoteleras, sino que incluyó diferentes ramas de la cadena de valor turística. El objetivo es ampliar las posibilidades de inserción laboral.
Durante la actividad, los participantes pudieron presentar sus perfiles profesionales, conocer las posiciones disponibles. También establecer contacto directo con representantes de las empresas mediante procesos de reclutamiento.
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Turismo impulsa nuevas oportunidades laborales en República Dominicana
Durante su intervención, Olivares resaltó el papel del capital humano en la competitividad turística del país y sostuvo que la incorporación de nuevas tecnologías debe contribuir a mejorar los servicios sin sustituir el valor de los trabajadores.
El funcionario señaló que la inteligencia artificial puede fortalecer los procesos operativos del turismo. Sin embargo, destacó que la atención cálida y personalizada continúa siendo uno de los principales atributos de la oferta dominicana.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan Bancalari, resaltó la diversidad de empleos que genera el turismo. Asimismo, exhortó a los ciudadanos a fortalecer su formación técnica y profesional para aprovechar las oportunidades laborales del
Reconocen aportes al desarrollo del turismo dominicano
Como parte de la jornada, el Ministerio de Trabajo entregó reconocimientos a Juan Bancalari y Rafael «Papo» Blanco Canto por sus contribuciones al desarrollo de la industria turística y a la generación de empleos.
Blanco Canto valoró la vinculación entre el sector público y las empresas turísticas. Destacó el impacto de esta actividad en otras áreas productivas de la economía nacional.
La feria «Tu empleo está aquí: en el turismo» permitió reunir en un mismo espacio a empleadores y personas interesadas en acceder a oportunidades laborales, facilitando el contacto directo y los procesos de selección.
La iniciativa puso de manifiesto la demanda de personal en diferentes actividades vinculadas al turismo. Asimismo, la importancia de la capacitación para responder a las necesidades del mercado laboral dominicano.
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