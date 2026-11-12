¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

Santo Domingo.- La odontologa Loida Díaz Lima, de 37 años, recibió el alta médica tras permanecer cinco días hospitalizada por las quemaduras que sufrió durante una explosión provocada por una fuga de gas en su apartamento, ubicado en el residencial Andares del Mirador, próximo al parque Mirador Sur, en el Distrito Nacional.

La mujer fue dada de alta el martes del Hospital Luis Eduardo Aybar y actualmente continúa su recuperación en una casa de cuidados, según informó su hermana, Kenia Díaz Lima, quien explicó que su estado de salud ha evolucionado favorablemente.

Los hijos siguen hospitalizados

Sin embargo, sus dos hijos, Evans y Ellen, permanecen ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, donde reciben atención especializada por las quemaduras sufridas durante el incidente.

Publicidad

La odontóloga Loida Díaz Lima continúa su recuperación luego de recibir el alta médica.

Estado de salud de los hijos

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por sus familiares y el centro hospitalario, ambos menores permanecen estables dentro de su cuadro de gravedad, aunque presentan evoluciones diferentes.

Hijo evoluciona favorablemente; niña permanece bajo ventilación mecánica

El Hospital Infantil Robert Reid Cabral informó que el niño ha mostrado una evolución favorable durante su hospitalización, mientras que su hermana permanece en una condición más delicada.

La niña continúa conectada a un equipo de ventilación mecánica y bajo vigilancia médica permanente, debido a la gravedad de sus lesiones.

Publicidad

Origen de la explosión

Bomberos atribuyen explosión a una fuga de gas

La explosión ocurrió el viernes 6 de noviembre en un apartamento del residencial Andares del Mirador, situado en las proximidades de la avenida Cayetano Germosén y el parque Mirador Sur, en el Distrito Nacional.

En el momento del incidente, Loida Díaz Lima se encontraba en la vivienda junto a sus dos hijos, quienes también resultaron afectados por las llamas.

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, citado por la familia, la explosión fue provocada por un escape de gas en una tubería del apartamento.

Publicidad

Diferencias sobre el punto de la fuga

Los reportes iniciales de los familiares señalaron una posible fuga en la tubería del calentador, mientras que informaciones posteriores sobre la investigación de los bomberos identificaron una fuga en una tubería de gas vinculada al área de lavado.

El incidente provocó daños materiales en la vivienda y dejó a los tres integrantes de la familia con quemaduras que requirieron atención hospitalaria.

Familia denuncia falta de asistencia de la constructora

Además de mantenerse pendiente de la recuperación de Loida y sus hijos, la familia espera respuestas sobre las circunstancias que provocaron la explosión y las posibles responsabilidades relacionadas con el incidente.

Kenia Díaz Lima aseguró que, hasta el momento de sus declaraciones, no habían recibido asistencia ni comunicación de la empresa constructora vinculada al residencial.

La familia mantiene su interés en que se esclarezcan las condiciones en las que ocurrió la fuga de gas que provocó la explosión.

Mientras tanto, los dos menores continúan hospitalizados y bajo seguimiento médico, a la espera de una evolución que permita superar las complicaciones derivadas de sus quemaduras.

Estado de salud de la familia