DNCD ocupa más de un kilogramo de presunta cocaína en La Vega

Más de un kilogramo de una sustancia de presunta cocaína se ocupó durante un operativo contra el microtráfico realizado en el sector Barranca, de La Vega.

La intervención la ejecutaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Los mismos se encontrabanen coordinación con el Ministerio Público, en la vía pública de la calle El Badén.

Según el informe oficial, las autoridades ocuparon 1,119.9 gramos de la sustancia, cuya composición deberá de confirmarse mediante los análisis correspondientes.