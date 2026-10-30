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DNCD ocupa más de un kilogramo de presunta cocaína en La Vega

La DNCD y el Ministerio Público ocuparon 1,119.9 gramos de una sustancia que se presume es cocaína durante un operativo contra el microtráfico en Barranca, La Vega. Las autoridades no informaron sobre posibles detenidos.

Marianny Valdez
Operativo de la DNCD contra el microtráfico en el sector Barranca, de La Vega.
La DNCD ocupó más de un kilogramo de una sustancia que se presume es cocaína en La Vega.
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Más de un kilogramo de una sustancia de presunta cocaína se ocupó durante un operativo contra el microtráfico realizado en el sector Barranca, de La Vega.

La intervención la ejecutaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Los mismos se encontrabanen coordinación con el Ministerio Público, en la vía pública de la calle El Badén.

Según el informe oficial, las autoridades ocuparon 1,119.9 gramos de la sustancia, cuya composición deberá de confirmarse mediante los análisis correspondientes.

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La información suministrada por las autoridades no precisa si hubo personas detenidas durante el operativo ni identifica a posibles responsables de la sustancia incautada.

La DNCD informó que continuará las labores de inteligencia, vigilancia e interdicción en distintas comunidades de La Vega. Esto, como parte de las acciones para combatir la distribución y comercialización de sustancias controladas.

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ETIQUETAS:DNCDMinisterio PúblicoCocaínaComunidadesMicrotráfico
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