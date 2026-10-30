 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Ocupan 304 cápsulas para fusil y polvo blanco en allanamiento en Bonao

Un allanamiento en la cafetería «Algo Diferente», en Bonao, permitió ocupar 304 cápsulas para fusil, siete porciones de un polvo blanco y equipos que, según la Policía, estarían vinculados al procesamiento de sustancias controladas. Las autoridades también incautaron balanzas, máquinas para sellar fundas, una contadora de dinero y equipos de videovigilancia. El inmueble estaría vinculado a Luis Antonio Valerio Sánchez, alias «Lolo», quien permanece prófugo.

Marianny Valdez
Operativo policial en una cafetería de Bonao donde fueron ocupadas 304 cápsulas para fusil.
Agentes policiales ocuparon 304 cápsulas para fusil durante un allanamiento en Bonao.
¿Quieres resumir esta noticia?

Un allanamiento realizado en una edificación donde funciona la cafetería «Algo Diferente», en Bonao, permitió ocupar 304 cápsulas para fusil, siete porciones de un polvo blanco y diversos equipos que, según la Policía Nacional, estarían vinculados al procesamiento de sustancias controladas.

De acuerdo con el informe policial, las municiones las encontraron dentro de un baúl, mientras que en el inmueble también se ocuparon tres balanzas, dos pesos eléctricos, dos máquinas para sellar fundas, una contadora de dinero y 24 paquetes de fundas Ziploc.

Durante el operativo, las autoridades también incautaron una olla presuntamente utilizada para cocinar sustancias. También tres equipos DVR de videovigilancia, un teléfono iPhone rosado, un cuchillo y una motocicleta marca Haojue, color negro, entre otros artículos.

Notas relacionadas

La intervención la ejecutaron agentes de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigación (DICRIM). Esto, en coordinación con el fiscal Agustín Susana, mediante la orden judicial número 2026-AJ0092754.

Según el reporte, la parte trasera del establecimiento presuntamente se utilizaba para almacenar armas y drogas. Las autoridades vinculan el inmueble con Luis Antonio Valerio Sánchez, alias «Lolo», quien permanece prófugo.

La Policía informó que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del caso y establecer las responsabilidades correspondientes.

Te puede interesar

  1. RegionalesApresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
  2. República DominicanaPolicía Nacional apresa a un hombre y ocupa fusil M16, 21 cápsulas en Samaná
  3. RegionalesDirector policial en Bonao asegura que motos deberán venderse con placa
  4. RegionalesHombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
  5. RegionalesDGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:DrogaAllanamientoComunidadesDintelPolicía Nacional
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS