Ocupan 304 cápsulas para fusil y polvo blanco en allanamiento en Bonao

Un allanamiento realizado en una edificación donde funciona la cafetería «Algo Diferente», en Bonao, permitió ocupar 304 cápsulas para fusil, siete porciones de un polvo blanco y diversos equipos que, según la Policía Nacional, estarían vinculados al procesamiento de sustancias controladas.

De acuerdo con el informe policial, las municiones las encontraron dentro de un baúl, mientras que en el inmueble también se ocuparon tres balanzas, dos pesos eléctricos, dos máquinas para sellar fundas, una contadora de dinero y 24 paquetes de fundas Ziploc.

Durante el operativo, las autoridades también incautaron una olla presuntamente utilizada para cocinar sustancias. También tres equipos DVR de videovigilancia, un teléfono iPhone rosado, un cuchillo y una motocicleta marca Haojue, color negro, entre otros artículos.