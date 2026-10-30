Ocupan 304 cápsulas para fusil y polvo blanco en allanamiento en Bonao

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Un allanamiento realizado en una edificación donde funciona la cafetería «Algo Diferente», en Bonao, permitió ocupar 304 cápsulas para fusil, siete porciones de un polvo blanco y diversos equipos que, según la Policía Nacional, estarían vinculados al procesamiento de sustancias controladas.
De acuerdo con el informe policial, las municiones las encontraron dentro de un baúl, mientras que en el inmueble también se ocuparon tres balanzas, dos pesos eléctricos, dos máquinas para sellar fundas, una contadora de dinero y 24 paquetes de fundas Ziploc.
Durante el operativo, las autoridades también incautaron una olla presuntamente utilizada para cocinar sustancias. También tres equipos DVR de videovigilancia, un teléfono iPhone rosado, un cuchillo y una motocicleta marca Haojue, color negro, entre otros artículos.
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La intervención la ejecutaron agentes de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigación (DICRIM). Esto, en coordinación con el fiscal Agustín Susana, mediante la orden judicial número 2026-AJ0092754.
Según el reporte, la parte trasera del establecimiento presuntamente se utilizaba para almacenar armas y drogas. Las autoridades vinculan el inmueble con Luis Antonio Valerio Sánchez, alias «Lolo», quien permanece prófugo.
La Policía informó que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del caso y establecer las responsabilidades correspondientes.
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