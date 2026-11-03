Niño de 11 años muere en incendio en comunidad de Nagua

Un niño de 11 años murió la madrugada de este martes durante un incendio que destruyó su vivienda en La Lometa, distrito municipal San José de Matanzas, en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

La víctima, identificada como Martín Yadiel Padilla Encarnación, murió calcinada dentro de la casa de su madre, Ana Victoria Encarnación Javier.

La mujer sufrió varias quemaduras cuando intentó sacar al niño de las llamas. Debido a la gravedad de sus heridas, familiares la llevaron de emergencia a un centro médico de Santo Domingo.

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Según representantes de la comunidad, la madre logró sacar de la casa a una niña de tres años. Sin embargo, no pudo rescatar a su hijo de 11 años.

Vecinos piden investigar el incendio

El presidente de la junta de vecinos de La Lometa y otros representantes comunitarios lamentaron la muerte del menor y las pérdidas que dejó el fuego.

Los vecinos señalaron que las variaciones en el servicio eléctrico pudieron causar el incendio. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado el origen del fuego.

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Familia pide ayuda para la madre

Ante las quemaduras que sufrió Ana Victoria y los gastos médicos que enfrenta, sus familiares solicitaron ayuda al presidente Luis Abinader, a la primera dama Raquel Arbaje y a las autoridades de María Trinidad Sánchez.

También hicieron un llamado a cualquier persona que pueda colaborar con los gastos de salud de la mujer.

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse con sus familiares a través de los teléfonos 809-935-1154 y 829-505-5564.