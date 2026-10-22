Niña de tres años muere atropellada por camión cisterna en Barahona

De acuerdo con informaciones preliminares obtenidas por este medio en el lugar de la tragedia, la menor viajaba en la parte delantera de una pasola marca Loncin, modelo 110, de color negro. La misma la conducia su madre, quien se dirigía hacia el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), ubicado en el referido municipio.

Las versiones preliminares

La madre resultó ilesa, la cual tuvieron que trasladarla a la emergencia del Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota, tras quedar en estado de schock, donde recibiría atenciones médicas tras el hecho.

Al lugar acudieron agentes de la Dirección Regional Sur de la Digesett, unidades de la Policía Preventiva y de la Policía Escolar. Estos, procedieron a trasladar el camión cisterna a dicha sede policial, mientas que se desconoce la identidad del conductor si el mismo se encentra bajo custodia de las autoridades.

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Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se habían presentado al lugar el médico legista ni un representante del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver. También proceder con los fines legales correspondientes.