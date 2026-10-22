Comunitarios de Nagua rechazan instalación de planta de hormigón

Instalar una hormigonera

Que a pesar que hay equipos ya dentro del terreno donde se pretende instalar la hormigonera la Junta de Vecinos del sector y las organizaciones comunitarias no lo permitirán.

Publicidad

Los comunitarios y dirigentes populares acusan al Ing. Iván Alexander Aibar, de pretender instalar la hormigonera industrial pero que que si ellos tienen que dar la vida para que no se instale esa planta la darán si es necesario.

La comunidad de las 40ta solicita a las autoridades competentes en especial a la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el sometimiento a la justicia al promotor y desarrollador de dicho proyecto por la violacion a las leyes y reglamentos medioambientales y que ellos por su parte agotarán las vías legales e institucionales necesarias hasta lograr dicha planta no entre en operación en el sector ya mencionado.

La rueda de prensa las declaraciones fueron dadas en la Capilla San Miguel del sector las 40ta del municipio de Nagua.