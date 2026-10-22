Comunitarios de Nagua rechazan instalación de planta de hormigón

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Nagua. –Con pancartas y con consignas no a la plata de Hormigón Organizaciones populares y la Junta de Vecinos del sector las 40ta de Nagua se oponen a la instalación de una planta de Hormigones Industrial que se pretende instalar en ese sector.
Según Paulina Dinora Vázquez, Nataly Vásquez, Qntonio Vásquez y Emmanuel Darío del Frente Amplio de Lucha Popular FALPO, esta Planta de hormigones Industrial que se pretende instalar en el sector las 40ta de Nagua, afectará a una población de más de 200 familias, varias escudes que quedan próximo y varias iglesias católicas y evangélicas.
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Instalar una hormigonera
Que a pesar que hay equipos ya dentro del terreno donde se pretende instalar la hormigonera la Junta de Vecinos del sector y las organizaciones comunitarias no lo permitirán.
Los comunitarios y dirigentes populares acusan al Ing. Iván Alexander Aibar, de pretender instalar la hormigonera industrial pero que que si ellos tienen que dar la vida para que no se instale esa planta la darán si es necesario.
La comunidad de las 40ta solicita a las autoridades competentes en especial a la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el sometimiento a la justicia al promotor y desarrollador de dicho proyecto por la violacion a las leyes y reglamentos medioambientales y que ellos por su parte agotarán las vías legales e institucionales necesarias hasta lograr dicha planta no entre en operación en el sector ya mencionado.
La rueda de prensa las declaraciones fueron dadas en la Capilla San Miguel del sector las 40ta del municipio de Nagua.
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