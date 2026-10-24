Músicos de Jarabacoa denuncian exclusión de eventos organizados por Luis Medrano

Jarabacoa. La Asociación de Músicos y Artistas de Jarabacoa denunció la supuesta exclusión de talentos locales de los principales espectáculos artísticos que se celebran en el municipio y pidió a las autoridades garantizar su participación en estas actividades.

Durante una rueda de prensa realizada en la Casa de la Cultura de Jarabacoa, representantes del sector cuestionaron que artistas de otras localidades participen en eventos como el Ultra Merengazo y el ahora denominado Ultra Bachatazo. Los mismos organizados por el empresario artístico Luis Medrano, mientras los músicos de la comunidad aseguran que no reciben oportunidades para presentarse.

Los artistas señalaron que estos espectáculos se realizan en espacios públicos y, según afirmaron, cuentan con respaldo de instituciones estatales. Por ello, reclamaron mayor transparencia, respeto a sus derechos y oportunidades para mostrar su talento ante el público.

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Artistas locales piden participación en los espectáculos

Representantes del merengue típico, el merengue tradicional y la bachata manifestaron su inconformidad con la falta de participación en las actividades musicales celebradas en Jarabacoa.

Durante el encuentro, los músicos expresaron su preocupación por el uso de espacios públicos para eventos en los que, según denunciaron, no se toma en cuenta a los artistas del municipio.

También afirmaron que sus solicitudes para formar parte de estas presentaciones han sido rechazadas. En consecuencia, solicitaron la intervención del Ayuntamiento y de las autoridades competentes para buscar una solución.

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Además, pidieron que se investigue el cumplimiento de las obligaciones tributarias y los permisos requeridos para la organización de estos espectáculos.