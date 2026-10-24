Músicos de Jarabacoa denuncian exclusión de eventos organizados por Luis Medrano

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Jarabacoa. La Asociación de Músicos y Artistas de Jarabacoa denunció la supuesta exclusión de talentos locales de los principales espectáculos artísticos que se celebran en el municipio y pidió a las autoridades garantizar su participación en estas actividades.
Durante una rueda de prensa realizada en la Casa de la Cultura de Jarabacoa, representantes del sector cuestionaron que artistas de otras localidades participen en eventos como el Ultra Merengazo y el ahora denominado Ultra Bachatazo. Los mismos organizados por el empresario artístico Luis Medrano, mientras los músicos de la comunidad aseguran que no reciben oportunidades para presentarse.
Los artistas señalaron que estos espectáculos se realizan en espacios públicos y, según afirmaron, cuentan con respaldo de instituciones estatales. Por ello, reclamaron mayor transparencia, respeto a sus derechos y oportunidades para mostrar su talento ante el público.
Artistas locales piden participación en los espectáculos
Representantes del merengue típico, el merengue tradicional y la bachata manifestaron su inconformidad con la falta de participación en las actividades musicales celebradas en Jarabacoa.
Durante el encuentro, los músicos expresaron su preocupación por el uso de espacios públicos para eventos en los que, según denunciaron, no se toma en cuenta a los artistas del municipio.
También afirmaron que sus solicitudes para formar parte de estas presentaciones han sido rechazadas. En consecuencia, solicitaron la intervención del Ayuntamiento y de las autoridades competentes para buscar una solución.
Además, pidieron que se investigue el cumplimiento de las obligaciones tributarias y los permisos requeridos para la organización de estos espectáculos.
Notas relacionadas
Regidor propone llevar el reclamo al Ayuntamiento
El regidor Roberto Ureña, quien estuvo presente en la rueda de prensa, expresó su respaldo a los músicos y anunció que presentará una propuesta ante el Concejo de Regidores.
La iniciativa busca establecer mecanismos para garantizar la participación de artistas locales en los eventos que se celebren en Jarabacoa, dentro del marco legal correspondiente.
De acuerdo con lo planteado durante el encuentro, la propuesta pretende abrir oportunidades para los exponentes de la música de la zona y fortalecer la presencia del talento local en las actividades culturales y de entretenimiento.
Los músicos esperan que el tema sea discutido por las autoridades municipales y que se adopten medidas para promover una participación más equitativa en los espectáculos.
Alexis Gómez y otros artistas respaldan la denuncia
La rueda de prensa contó con la presencia del bachatero Alexis Gómez y otros representantes del ámbito artístico y cultural de Jarabacoa.
Entre los asistentes también estuvieron Rubén Banda, conocido como El Redondo de la Bachata; Dionicio Hernández, del Foro Cultural; el doctor Domínguez; el empresario Memo Peñaló; Yamilka Cruz, del Ministerio de Turismo, y el locutor Luis Manuel Abreu, entre otras personalidades.
Los participantes insistieron en que los músicos de Jarabacoa necesitan mayores oportunidades para desarrollar sus carreras y contribuir al crecimiento cultural y económico del municipio.
Músicos advierten que mantendrán sus reclamos
La Asociación de Músicos y Artistas de Jarabacoa advirtió que continuará reclamando espacios en los eventos que se realizan en la localidad.
Los representantes del sector consideran que la inclusión de artistas de la zona permitiría impulsar el talento emergente, fortalecer la identidad cultural y generar nuevas oportunidades de trabajo para músicos, cantantes y agrupaciones.
Asimismo, pidieron a las autoridades municipales y a las instituciones vinculadas con la organización de espectáculos que escuchen sus planteamientos y evalúen la situación denunciada.
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