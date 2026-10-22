Video: Matan a tiros a presunto agente del Dicrim en Santiago

Santiago.– Desconocidos mataron un hombre que aun no ha sido identificado de manera preliminar, aunque pertenece a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), en un hecho ocurrido próximo al medio día de este este jueves en el distrito municipal de La Canela, en un hecho que provocó un despliegue policial para localizar a los responsables.

El ataque ocurrió en una esquina próxima al centro educativo Manuel de Jesús Luciano Méndez, en la entrada hacia la gallera Parache, donde se escucharon varias detonaciones, según las informaciones en el lugar.

El cuerpo quedó tendido en el pavimento, junto a dos motocicletas negras tipo CG, de acuerdo con los datos preliminares, la víctima se desplazaba en una de ellas cuando fue atacada.