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Video: Matan a tiros a presunto agente del Dicrim en Santiago

Santiago.– Desconocidos mataron un hombre que aun no ha sido identificado de manera preliminar, aunque pertenece a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), en un hecho ocurrido próximo al medio día de este este jueves en el distrito municipal de La Canela, en un hecho que provocó un despliegue policial para localizar a los […]

Ruth Salcedo
Muerte a tiros en La Canela
La Policía desplegó un operativo para localizar a los responsables del ataque ocurrido en La Canela, Santiago.
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Santiago.– Desconocidos mataron un hombre que aun no ha sido identificado de manera preliminar, aunque pertenece a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), en un hecho ocurrido próximo al medio día de este este jueves en el distrito municipal de La Canela, en un hecho que provocó un despliegue policial para localizar a los responsables.

El ataque ocurrió en una esquina próxima al centro educativo Manuel de Jesús Luciano Méndez, en la entrada hacia la gallera Parache, donde se escucharon varias detonaciones, según las informaciones en el lugar.

El cuerpo quedó tendido en el pavimento, junto a dos motocicletas negras tipo CG, de acuerdo con los datos preliminares, la víctima se desplazaba en una de ellas cuando fue atacada.

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La segunda motocicleta pertenecería a un repartidor que se encontraba próximo al hombre al momento de los disparos y abandonó el lugar, esta versión está pendiente de confirmación oficial.

Búsqueda en la zona

Tras el tiroteo, el general Jesús Tejada Tejada director de la Dirección Regional Cibao Central Dirección Regional Cibao Central junto con otros oficiales de distintos departamentos encabezaron un operativo de búsqueda en la zona, en procura de identificar y capturar a quienes ocasionaron la muerte.

La presencia policial estuvo acompañada de un marcado hermetismo, los oficiales en el lugar ofrecieron pocos detalles sobre las circunstancias del ataque y el curso de las investigaciones.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente el nombre de la víctima, su rango ni su adscripción al Dicrim, tampoco se ha precisado cuántas personas participaron en el hecho ni el móvil del crimen.

Por José Adriano Rodríguez.

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ETIQUETAS:SantiagoHomicidioDICRIMLa CanelaPolicía Nacional
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