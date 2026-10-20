Primer teniente de la FAD mata de un disparo a su expareja en Azua

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Azua. – Consternación ha causado en el distrito municipal Los Jovillos, en Azua, la muerte de María Alejandra Lara, quien recibió un disparo en la frente. Sus familiares señalan como presunto responsable a Daniel Montero, primer teniente de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD).
Los familiares de la víctima claman por justicia y aseguran que el hecho ocurrió pese a que la pareja llevaba varios años separada.
Marino Méndez Encarnación, padre de María Alejandra, relató que, durante una conversación, su hija le preguntó a Montero si llevaba un arma de fuego consigo. Según su testimonio, él respondió afirmativamente y luego le disparó.
“Cuando ya él dejó de hablar, ella le dijo: ‘¿Y tú andas con la pistola ahí?’. Él respondió que sí y se la pegó ahí. Esa fue la respuesta”, relató Méndez Encarnación.
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Familiares denuncian presunta violencia
Los parientes de María Alejandra describieron al señalado como un hombre violento y aseguraron que, en ocasiones, se comportaba de manera agresiva cuando estaba bajo los efectos del alcohol.
“Ese tipo es violento, violento. Llegaba borracho y cualquiera se lo podía encontrar de frente; no le importaba nadie”, expresó Debrin, pariente de la víctima.
El padre de la mujer manifestó su dolor por la pérdida y reclamó que el caso no quede impune.
“Me quitó a mi hija. Yo estaba sentado ayer por la tarde con ella ahí”, expresó Méndez Encarnación, quien también manifestó su indignación ante lo ocurrido.
Según los familiares, María Alejandra llevaba cuatro años separada de Montero. Sin embargo, afirman que él continuaba buscándola y que, cuando estaba borracho, la provocaba y le hacía comentarios para molestarla.
El padre de la víctima rechazó que el fin de una relación pueda justificar la violencia contra una mujer.
“Usted no tiene que matar a ninguna mujer porque no lo quiera”, expresó.
Recuerdan a María Alejandra como una mujer cristiana
Lupe Medina, amiga de la víctima, describió a María Alejandra como una mujer tranquila, dedicada a su iglesia y querida por quienes la conocían.
“Ella era de su iglesia a su casa. Era una muchacha buena, querida por todo el mundo; no era malcriada”, manifestó Medina.
Los familiares y allegados insistieron en que las autoridades deben investigar el caso y aplicar la justicia correspondiente.
Daniel Montero se encuentra detenido y, según la información suministrada, será puesto a disposición de la justicia.
“Justicia, para que esto no quede impune”, reclamó Rafael Peña, pariente de la víctima.
Por Marcos Lorenzo.
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