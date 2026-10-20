Primer teniente de la FAD mata de un disparo a su expareja en Azua

Familiares denuncian presunta violencia

Los parientes de María Alejandra describieron al señalado como un hombre violento y aseguraron que, en ocasiones, se comportaba de manera agresiva cuando estaba bajo los efectos del alcohol.

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“Ese tipo es violento, violento. Llegaba borracho y cualquiera se lo podía encontrar de frente; no le importaba nadie”, expresó Debrin, pariente de la víctima.

El padre de la mujer manifestó su dolor por la pérdida y reclamó que el caso no quede impune.

“Me quitó a mi hija. Yo estaba sentado ayer por la tarde con ella ahí”, expresó Méndez Encarnación, quien también manifestó su indignación ante lo ocurrido.

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Según los familiares, María Alejandra llevaba cuatro años separada de Montero. Sin embargo, afirman que él continuaba buscándola y que, cuando estaba borracho, la provocaba y le hacía comentarios para molestarla.

El padre de la víctima rechazó que el fin de una relación pueda justificar la violencia contra una mujer.

“Usted no tiene que matar a ninguna mujer porque no lo quiera”, expresó.

Recuerdan a María Alejandra como una mujer cristiana

Lupe Medina, amiga de la víctima, describió a María Alejandra como una mujer tranquila, dedicada a su iglesia y querida por quienes la conocían.

“Ella era de su iglesia a su casa. Era una muchacha buena, querida por todo el mundo; no era malcriada”, manifestó Medina.

Los familiares y allegados insistieron en que las autoridades deben investigar el caso y aplicar la justicia correspondiente.

Daniel Montero se encuentra detenido y, según la información suministrada, será puesto a disposición de la justicia.

“Justicia, para que esto no quede impune”, reclamó Rafael Peña, pariente de la víctima.

Por Marcos Lorenzo.