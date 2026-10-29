Se entrega «El Cachorro», señalado por muerte de un hombre en Licey al Medio

SANTIAGO.– Álvaro José Peña de Asís, alias «El Cachorro», de 40 años, se entregó voluntariamente a las autoridades por su presunta relación con la muerte de Stharlin Gómez, conocido como «El Wa» o «Capital», en Licey al Medio, Santiago.

La Policía Nacional informó que el hombre acudió a la Fiscalía de Santiago luego del seguimiento al caso. El hecho ocurrió el pasado 19 de octubre en el sector La Chiva. Según las primeras investigaciones, Gómez murió por múltiples heridas de bala durante una discusión.

Peña de Asís acudió a la fiscalía acompañado de su abogado. Luego, los agentes lo trasladaron a la División de Crímenes y Delitos Contra las Personas. Las autoridades habían emitido la orden de arresto número 2026-AJ0092932-01 por su presunta relación con el caso.