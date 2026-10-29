Se entrega «El Cachorro», señalado por muerte de un hombre en Licey al Medio

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SANTIAGO.– Álvaro José Peña de Asís, alias «El Cachorro», de 40 años, se entregó voluntariamente a las autoridades por su presunta relación con la muerte de Stharlin Gómez, conocido como «El Wa» o «Capital», en Licey al Medio, Santiago.
La Policía Nacional informó que el hombre acudió a la Fiscalía de Santiago luego del seguimiento al caso. El hecho ocurrió el pasado 19 de octubre en el sector La Chiva. Según las primeras investigaciones, Gómez murió por múltiples heridas de bala durante una discusión.
Peña de Asís acudió a la fiscalía acompañado de su abogado. Luego, los agentes lo trasladaron a la División de Crímenes y Delitos Contra las Personas. Las autoridades habían emitido la orden de arresto número 2026-AJ0092932-01 por su presunta relación con el caso.
Notas relacionadas
Buscan a otros dos hombres
Durante el proceso investigativo, el detenido ofreció su versión de lo ocurrido. Mientras tanto, las autoridades mantienen la búsqueda de otros dos hombres señalados como presuntos vinculados al hecho.
Peña de Asís será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar las responsabilidades.
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