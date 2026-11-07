Familia atribuye muerte de joven en Santiago a supuesta hechicería

La muerte de Ana Yerlin Vargas Polanco, de 26 años, ha causado conmoción en Gurabo, al norte de Santiago. Sus familiares aseguran que en el hospital les hablaron de una neumonía. Sin embargo, atribuyen su muerte a un supuesto acto de hechicería.

Familiares y allegados velaron a Ana Yerlin en plena calle 7 de Gurabo. Allí compartieron su versión sobre lo ocurrido en el Hospital José María Cabral y Báez.

Los parientes creen que detrás del supuesto acto hubo motivos de celos. Sin embargo, esta versión no cuenta con confirmación. Mientras tanto, algunos vecinos expresaron su asombro por la muerte de la joven.

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Durante el velatorio también surgieron personas que se opusieron a que la joven recibiera sepultura.