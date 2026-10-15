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Muere alias “To Junto” durante enfrentamiento con el Dicrim en San Juan

Amauris Rodríguez, alias “To Junto”, murió durante un operativo del DICRIM en El Rosario, San Juan de la Maguana. Según datos preliminares, los agentes acudieron tras un aviso sobre un tiroteo y habrían sido recibidos a tiros.

Marianny Valdez
Operativo policial en el distrito municipal El Rosario, San Juan de la Maguana, donde Amauris Rodríguez, alias “To Junto”, murió tras un presunto enfrentamiento con agentes del DICRIM.
Amauris Rodríguez, alias “To Junto”, murió durante una intervención de agentes del DICRIM en el distrito municipal El Rosario, San Juan de la Maguana.
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Un joven identificado como Amauris Rodríguez, alias “To Junto”, murió tras recibir varios impactos de bala durante un operativo de agentes de la Subdirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) en el distrito municipal El Rosario, municipio San Juan de la Maguana.

De acuerdo con los datos preliminares, los agentes acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre un tiroteo entre presuntos vendedores de drogas. Al llegar, los habrían recibidos a tiros, por lo que se produjo un enfrentamiento en el que Rodríguez resultó herido de gravedad.

Las autoridades vinculan al fallecido con un supuesto amplio prontuario delictivo. Sin embargo, hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre los casos específicos que se le atribuyen.

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El cuerpo lo trasladaron inicialmente a la morgue del hospital Alejandro Cabral y posteriormente lo remitiron al Instituto de Ciencias Forenses de la provincia Azua para los procedimientos legales correspondientes.

Este sería el segundo fallecimiento ocurrido durante intervenciones del Dicrim en San Juan de la Maguana en menos de una semana.

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