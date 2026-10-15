Muere alias “To Junto” durante enfrentamiento con el Dicrim en San Juan

Un joven identificado como Amauris Rodríguez, alias “To Junto”, murió tras recibir varios impactos de bala durante un operativo de agentes de la Subdirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) en el distrito municipal El Rosario, municipio San Juan de la Maguana.

De acuerdo con los datos preliminares, los agentes acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre un tiroteo entre presuntos vendedores de drogas. Al llegar, los habrían recibidos a tiros, por lo que se produjo un enfrentamiento en el que Rodríguez resultó herido de gravedad.

Las autoridades vinculan al fallecido con un supuesto amplio prontuario delictivo. Sin embargo, hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre los casos específicos que se le atribuyen.