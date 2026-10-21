Muere en enfrentamiento hombre buscado por muerte de policía y militar retirado

Un hombre señalado como uno de los presuntos autores de la muerte a tiros del sargento mayor de la Policía Nacional Pedro Luis Guerrero Ibis, durante un asalto en Santo Domingo Norte, falleció la tarde de este martes 20 de octubre, tras enfrentar a una patrulla de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en el sector Villa Liberación, provincia San Juan.

Se trata de Randy Tejada Valdez, alias Randy y/o El Cojo, quien, además de investigársele por ese homicidio, se le buscaba mediante la orden de arresto núm. 530-2024-EMES-00164 por su participación en la muerte por herida de bala del oficial retirado del Ejército de República Dominicana (ERD) Desiderio Pantaleón Ureña.

Este último hecho ocurrió el 27 de enero de 2024 en el sector Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, y está vinculado a violaciones de varios artículos del Código Penal dominicano relacionados con asociación de malhechores, robo y homicidio.

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De acuerdo con las informaciones preliminares, Tejada Valdez era buscado por su vinculación con distintos hechos delictivos. El enfrentamiento se produjo cuando agentes de la Dicrim lo localizaron en Villa Liberación, San Juan.