 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Muere en enfrentamiento hombre buscado por muerte de policía y militar retirado

Randy Tejada Valdez, alias Randy o El Cojo, murió este martes tras enfrentar a agentes de la DICRIM en Villa Liberación, San Juan. Las autoridades lo señalaban como presunto implicado en la muerte de un sargento mayor policial y lo buscaban por otro homicidio.

Marianny Valdez
Información sobre Randy Tejada Valdez, señalado como presunto implicado en dos homicidios.
Randy Tejada Valdez, alias Randy o El Cojo, murió durante un enfrentamiento con agentes de la DICRIM en San Juan.
¿Quieres resumir esta noticia?

Un hombre señalado como uno de los presuntos autores de la muerte a tiros del sargento mayor de la Policía Nacional Pedro Luis Guerrero Ibis, durante un asalto en Santo Domingo Norte, falleció la tarde de este martes 20 de octubre, tras enfrentar a una patrulla de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en el sector Villa Liberación, provincia San Juan.

Se trata de Randy Tejada Valdez, alias Randy y/o El Cojo, quien, además de investigársele por ese homicidio, se le buscaba mediante la orden de arresto núm. 530-2024-EMES-00164 por su participación en la muerte por herida de bala del oficial retirado del Ejército de República Dominicana (ERD) Desiderio Pantaleón Ureña.

Este último hecho ocurrió el 27 de enero de 2024 en el sector Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, y está vinculado a violaciones de varios artículos del Código Penal dominicano relacionados con asociación de malhechores, robo y homicidio.

De acuerdo con las informaciones preliminares, Tejada Valdez era buscado por su vinculación con distintos hechos delictivos. El enfrentamiento se produjo cuando agentes de la Dicrim lo localizaron en Villa Liberación, San Juan.

Notas relacionadas

Evidencia ocupada

A Randy Tejada Valdez, alias Randy y/o El Cojo, durante el procedimiento, se le ocuparon una pistola y un arma de fabricación artesanal.

Seguimiento investigativo

En cuanto al homicidio del sargento mayor Pedro Luis Guerrero Ibis, la Policía Nacional mantiene la búsqueda de los demás implicados en el asalto ocurrido en el establecimiento Gallera y Bar Higüero Abajo, en el sector Higüero, Santo Domingo Norte, donde el agente, quien se encontraba fuera de servicio, recibió un disparo mortal.

Te puede interesar

  1. RegionalesApresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
  2. RegionalesFamiliares de “El Flaco” cuestionan versión policial sobre su muerte
  3. RegionalesHombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
  4. República DominicanaPolicía Nacional apresa a un hombre y ocupa fusil M16, 21 cápsulas en Samaná
  5. RegionalesSe entrega “El Guardia” buscado por muerte de ciudadano en La Vega
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:DICRIMComunidadesERDPolicía Nacional
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS